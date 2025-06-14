RTÜK Başkanı'ndan yayıncılara İsrail-İran uyarısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla ilgili yayıncılara uyarıda bulundu. Şahin, ekranlarda dezenformasyon içerikli ve mezhep temelli ayrıştırıcı söylemlere yer veren yayıncıların bundan sorumlu olacağını vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili yayıncılara sorumluluk uyarısı yaptı.

MEZHEP TEMELLİ AYRIŞTIRICI SÖYLEMLERE DİKKAT!

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Şahin, "İsrail’in İran’a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam’ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesi, basın özgürlüğü değil; toplumsal huzura kasttır. Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır" ifadelerini kullandı.

"YAYINCILARI AÇIKÇA UYARIYORUZ"

Yayıncıları uyaran ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Ebubekir Şahin, "Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz; Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.