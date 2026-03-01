Rüya Gibi dizisi final mi yaptı? Rüya Gibi neden bitiyor?

Yayınlandığı ilk günden itibarebn keyifle takip edilen Rüya Gibi dizisi, reyting yarışında istenilen ivmeyi yakalayamadı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle iyi bir izleyici kitlesine ulaşan Rüya Gibi dizisinde final kararı erken çıktı. Salı akşamları yayınlanan dizi, izlenme oranlarını daha da yükseltmek için Pazar akşamlarına kaydırılsa da dizi final kararından kurtulamadı. Peki Rüya Gibi dizisi Final yaptı mı, neden bitiyor? İşte tüm detaylar...

RÜYA GİBİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Show TV dizisi Rüya Gibi'nin reytinglerde sınıfta kalması ve final kararı verilmesi sonrası, dizinin takipçileri final gününü merak eder oldu.

Sosyal medyada ve arama motorlarında 'Rüya Gibi dizisi ne zaman final yapacak?', 'Rüya Gibi bitti mi?' gibi sorular da mercek altına alındı.

Seda Bakan, Uğur Güneş, Emre Bey ve Ahsen Eroğlu'nun başrolünü paylaştığı Rüya Gibi dizisi 13. bölüm itibarıyla ekranlara veda edecek. Bu akşam yayınlanacak son bölümle beraber, dizinin hikayesi de sona erecek.

RÜYA GİBİ NEDEN BİTİYOR?

Rüya Gibi dizisinde alınan final kararı sonrası, diziyi ilgiyle takip eden izleyiciler de neden final kararı alındığını merak ediyor. Yayın hayatına başladığı ilk haftalardan itibaren düşük reyting oranlarına sahi olan Rüya Gibi dizisi, yaptığı gün değişikliği ile hikayeye bir şans daha vermek istemişti.

Fakat ekranlarda yaşanan sert rekabete yenik düşen Rüya Gibi dizisi, yaşanılan gün değişikliğine rağmen toparlanamadı. Kadrosunda yaptığı değişiklikler ve hikayesindeki sürpriz detaylar da reyting tablosunu değiştirmede etkili olmadı. Rekabeti kaybeden dizide tüm bunlar sonucunda Rüya Gibi dizisinin erken final kararı da duyurulmuş oldu.

RÜYA GİBİ 13. BÖLÜM NELER OLACAK?

Bu akşam Show TV ekranlarında son kez ekrana gelecek bölümle beraber, dizi final yapacak. 13. bölümde ise hem tempolu hem de duygusal sahnelerin izleyiciye aktarılacağı düşünülüyor.

Çido'nun Boris'in gizli hamlesinin arkasında bulunan asıl ismin Aydan'ın abisi Eralp olduğunu ortaya çıkarması, heyecanı katlarken, Hanımeli, polis baskınından kurtulacak ve son görevini de yapacak. Emir ise Çido ve Efe'yi Boris'in saldırısından kurtarıp, çok kritik bir hamlede bulunacak.

Diğer taraftan otelde yaşanan gerilim zirve yapacak. Eralp, ekibi rehin alırken, kontrolü de ele geçirecek. Bununla beraber Aydan'la yaşayacağı yüzleşme sahnesi de final bölümüne dair en dikkat çeken anlar arasında bulunuyor.