Editor
 Canan Okur

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

Kanal D ekranlarının reyting kıran dizisi Uzak Şehir'e sonradan dahil olan ve Tarhan Karagöz'ün oynadığı Vugun karakterinin akıbeti uzun zamandır merak ediliyordu. Diziden ayrılıp ayrılmayacağı yüksek sesle konuşulurken, gelişen bir detay herkesi şoke etti. Peki Uzak Şehir'in Vurgu'nu Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? İşte sosyal mdyayı karıştıran detaylar...

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
11:38
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
11:38

Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran diziside dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hikayeye sonradan dahil olan ve Boran'ın sağ kolu Vurgun Çelebi'nin uzun zamandır diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Boran'ı oynayan Burç Kümbetlioğlu'nun Uzak Şehir'e hala devam etmesi sonrası yaşanan bu gelişme, dizi fanlarını da adeta ters köşe yaptı. Peki Uzak Şehir'de Vurgun Çelebi, ekipten ayrılıyor mu? Tarhan Karagöz, kaçıncı bölümde Uzak Şehir'e veda edecek? İşte sosyal medyada dolaşan veda pastası iddiaları sonrası merak edilenler...?

UZAK ŞEHİR'İN VURGUN'U TARHAN KARAGÖZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı ve her Pazartesi milyonları ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde Vurgun rolünü oynayan Tarhan Karagöz, performansıyla izleyiciden tam puan almıştı.

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

Boran'ın dizinin hikayesine dahil olmasıyla oyuncu kadrosuna katılan Karagöz'ün akıbeti bir süredir mercek altındaydı. Arama motorlarında 'Uzak Şehir Vurgun'a ne olacak?', 'Uzak Şehir Vurgun diziden ayrılacak mı?' soruları sıkça sorulurken, Tarhan Karagöz'e dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

Gelen kulis bilgisine göre Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz, 53. bölümle beraber ekranlarda olmayacak. Projeye 53. bölümde veda edeceği konuşulan Karagöz'e dair yaşanan bu gelişme gündemde geniş yankı uyandrımış durumda.

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

VEDA PASTASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Uzak Şehir'in Vurgun'u sert çıkışları ve sürpriz hamleleriyle izleyiciden tam not almıştı. Uzak Şehir'in Sadakat'iyle aşk yaşanacağı da iddia edilen Vurgun'un diziden ayrılacağına dair gelen kulis bilgisi, tüm bu iddiaları da çürütmüş oldu.

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

Öyle ki, aktarılanlara göre, dizi ekibinde Vurgun Çelebi'yi oynayan Tarhan Karagöz için bir veda pastası bile kesildi. Kanal D'nin çok sevilen dizisinde Vurgun'un ayrılmasıyla gözler bir kere daha Burç Kümbetlioğlu'nun oynadığı Boran karakterine çevrildi. Uzak Şehir'de yaşanacak bu ayrılık sonrası dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu.

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

TARHAN KARAGÖZ KİMDİR, HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1 Ocak 1971 yılında doğan Tarhan Karagöz, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kafes filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Karagöz, Uzak Şehir Vurgun karakteriyle de hafızalara kazınmıştır. İşte Tarhan Karagöz'ün rol aldığı başlıca yapımlar...

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

Uzak Şehir

Bars

Karanlık Gece

Aşk 101

Anons

Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

Limon Ağacı

Karanlık Gece

Kafes

İyi Bir Aile Değiliz

