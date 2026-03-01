Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz diziden ayrılıyor mu? Veda pastası sosyal medyayı karıştırdı!

Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir diziside dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hikayeye sonradan dahil olan ve Boran'ın sağ kolu Vurgun Çelebi'nin uzun zamandır diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Boran'ı oynayan Burç Kümbetlioğlu'nun Uzak Şehir'e hala devam etmesi sonrası yaşanan bu gelişme, dizi fanlarını da adeta ters köşe yaptı. Peki Uzak Şehir'de Vurgun Çelebi, ekipten ayrılıyor mu? Tarhan Karagöz, kaçıncı bölümde Uzak Şehir'e veda edecek? İşte sosyal medyada dolaşan veda pastası iddiaları sonrası merak edilenler...?

UZAK ŞEHİR'İN VURGUN'U TARHAN KARAGÖZ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı ve her Pazartesi milyonları ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde Vurgun rolünü oynayan Tarhan Karagöz, performansıyla izleyiciden tam puan almıştı.

Boran'ın dizinin hikayesine dahil olmasıyla oyuncu kadrosuna katılan Karagöz'ün akıbeti bir süredir mercek altındaydı. Arama motorlarında 'Uzak Şehir Vurgun'a ne olacak?', 'Uzak Şehir Vurgun diziden ayrılacak mı?' soruları sıkça sorulurken, Tarhan Karagöz'e dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gelen kulis bilgisine göre Uzak Şehir'in Vurgun'u Tarhan Karagöz, 53. bölümle beraber ekranlarda olmayacak. Projeye 53. bölümde veda edeceği konuşulan Karagöz'e dair yaşanan bu gelişme gündemde geniş yankı uyandrımış durumda.

VEDA PASTASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Uzak Şehir'in Vurgun'u sert çıkışları ve sürpriz hamleleriyle izleyiciden tam not almıştı. Uzak Şehir'in Sadakat'iyle aşk yaşanacağı da iddia edilen Vurgun'un diziden ayrılacağına dair gelen kulis bilgisi, tüm bu iddiaları da çürütmüş oldu.

Öyle ki, aktarılanlara göre, dizi ekibinde Vurgun Çelebi'yi oynayan Tarhan Karagöz için bir veda pastası bile kesildi. Kanal D'nin çok sevilen dizisinde Vurgun'un ayrılmasıyla gözler bir kere daha Burç Kümbetlioğlu'nun oynadığı Boran karakterine çevrildi. Uzak Şehir'de yaşanacak bu ayrılık sonrası dengelerin nasıl değişeceği ise merak konusu.

TARHAN KARAGÖZ KİMDİR, HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1 Ocak 1971 yılında doğan Tarhan Karagöz, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kafes filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Karagöz, Uzak Şehir Vurgun karakteriyle de hafızalara kazınmıştır. İşte Tarhan Karagöz'ün rol aldığı başlıca yapımlar...

Uzak Şehir

Bars

Karanlık Gece

Aşk 101

Anons

Limon Ağacı

Kafes

İyi Bir Aile Değiliz