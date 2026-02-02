Rüya Gibi dizisine Kerem Can geliyor

Salı günü yayınlanan Rüya Gibi dizisi izlenme oranları sonrası pazar gününe alındı. Başrolünde Uğur Güneş ve Seda Bakan'ın yer aldığı Rüya Gibi dizisine oyuncu Kerem Can katılacak.

RÜYA GİBİ DİZİSİNE KEREM CAN GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rüya Gibi dizisine uluslararası bir aktör konuk oluyor. Berlin’de yaşayan ve son olarak Netflix’te yayınlanan “Kasaba” dizisinde rol alan Kerem Can “Rüya Gibi”yle el sıkıştı.

Yarın sete çıkacak olan Can, dizinin pazar günü yayınlanacak bölümüne sürpriz bir giriş yapacak ve Seda Bakan’ın canlandırdığı Aydan’ın abisi olarak seyirci karşısına çıkacak. Almanya’da çekilen Bumin Musul’un “Frau Schmıdt’in Komşuları Hakkında” filmine de avukat rolüyle konuk olan Kerem Can, yeni dijital dizi görüşmeleri de yapıyor.

KEREM CAN KAÇ YAŞINDA?

Almanya doğumlu Kerem Can, 1977 doğumludur. Berlin Station, Zenne ve Blochin: Die Lebenden und die Toten gibi uluslararası yapımlarda rol alan Can, son olarak Netflix’te yayınlanan Kasaba dizisinde izleyici karşısına çıktı.