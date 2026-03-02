Menü Kapat
 | Selime Albayrak

Rüya Gibi dizisinin final bölümünde sürpriz sahne! Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Rüya Gibi dizisinin final bölümünde dikkat çeken bir sahne yayınlandı. Dizinin sıkı takipçilerine sürpriz olan o sahne akıllara “Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?” sorusunu getirdi. İşte detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 09:32

Show TV ekranlarının yeni sezon projeleri arasında yer alan Rüya Gibi dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Rüya Gibi dizisinde dikkat çeken bir sahne yayınlandı. Bir yandan dizinin son bölümünde alınan final kararı tiye alınırken, diğer yandan dizinin sıkı takipçilerine sürpriz olan o sahne akıllara “Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?” sorusunu getirdi. Peki, Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek? Rüya Gibi dizisinin final bölümünde yayınlanan sahnenin detaylarını sizin için araştırdık. İşte Rüya Gibi dizisinin dijitalde yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detaylar…

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE SÜRPRİZ SAHNE!

Yeni sezon dizileri arasında yer alan Rüya Gibi dizisi, geçtiğimiz akşam final bölümüyle ekran macerasına veda etti. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin final bölümünde sürpriz bir sahne yayınlandı.

Rüya Gibi dizisinin final bölümünde sürpriz sahne! Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği TMC Film imzalı Rüya Gibi dizisi yayınlandığı ilk bölümlerinden itibaren final iddialarıyla gündeme bomba gibi oturmuştu. Yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu Rüya Gibi dizisi için geçtiğimiz haftalarda final kararı alınmıştı.

Rüya Gibi dizisinin final bölümünde sürpriz sahne! Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?

Yayın hayatına başladığı günden bu yana reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan Rüya Gibi dizisi, ilk bölümlerde salı akşamları izleyici karşısına çıkmıştı. Daha sonra yeni günü olan pazar akşamları seyirciyle buluşmaya başlayan dizinin reytinglerinde bir değişiklik olmamıştı. Reytinglerin düzelmesi beklenen diziyi pazar günü de kurtaramamıştı.

Rüya Gibi dizisinin final bölümünde sürpriz sahne! Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?

Bazıları güzelleşmek ister, bazıları sadece hayatta kalmak…” sloganıyla ekran macerasına başlayan Rüya Gibi dizisi geçtiğimiz akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Rüya Gibi dizisinde dikkat çeken bir sahne yayınlandı.

Rüya Gibi dizisinin final bölümünde sürpriz sahne! Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?

Bir yandan Rüya Gibi dizisinin son bölümünde alınan final kararı tiye alınırken, diğer yandan dizinin sıkı takipçilerine sürpriz olan o sahne akıllara “Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?” sorusunu getirdi.

RÜYA GİBİ DİJİTALDE YAYINLANMAYA DEVAM MI EDECEK?

Rüya Gibi dizisinin geçtiğimiz akşam yayınlanan final bölümünün bir sahnesinde oyuncuların söyledikleri “Ne yapacağız, dijitalde mi devam edeceğiz?” konuşması dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı. Bir yandan dizinin son bölümünde alınan final kararı tiye alınırken, diğer yandan akıllara “Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?” sorusu geldi.

Rüya Gibi dizisinin final bölümünde sürpriz sahne! Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?

TMC Film imzalı Rüya Gibi dizisinin 13 bölüm garantisi bulunuyordu. Reytingleri düşük gelen ve 13. bölümü çekilen dizinin final kararı geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti. Birbirinden başarılı birçok oyuncuyu buluşturan dizi geçtiğimiz gün final bölümüyle ekran macerasına veda etti.

Rüya Gibi dizisinin final bölümünde sürpriz sahne! Rüya Gibi dijitalde yayınlanmaya devam mı edecek?

Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Uğur Güneş, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Rüya Gibi dizisinin dijital platformda yayınlanıp yayınlanmayacağına dair net ve doğruluğu kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Dizinin sıkı takipçileri bu sürpriz sahneye sevinirken, ekibin başka bir projeyle izleyici karşısına çıkabileceği de konuşuluyor.

Rüya Gibi dizisi final mi yaptı? Rüya Gibi neden bitiyor?
Rüya Gibi dizisinin yıldız ismi Şebnem Bozoklu, final kararını sosyal medya hesabından duyurdu! Proje için sona gelindi
