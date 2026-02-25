Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

NOW TV'de yayınlanan Sahtekarlar, final haberleriyle gündem oldu. Ay Yapım imzalı dizi reyting sonrası final tarihini netleştirdi. Peki, Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor? İşte detaylar…

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?
Pazar akşamları ekranlara gelen Sahtekarlar, final haberleriyle sıklıkla gündemdeki yerini alıyordu. Reytinglerde düşüş yaşayan Sahtekarlar ekranlara veda ediyor. Ay yapım imzalı dizi şimdilerde kaçıncı bölümde final yapacağıyla merak edildi. Peki, Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

NOW TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı "Sahtekarlar" dizisi, düşen reytingler nedeniyle 22. bölümde final yapacak ve yerini "Doktor Başka Hayatta" dizisine bırakacak.
"Sahtekarlar" dizisi düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı.
Dizi, 22. bölümde ekranlara veda edecek.
Final bölümü bu hafta pazar yerine cumartesi akşamı yayınlanacak.
"Sahtekarlar"ın yerine "Doktor Başka Hayatta" dizisi gelecek.
"Doktor Başka Hayatta"nın 8 Mart'ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.
SAHTEKARLAR DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ KESİNLEŞTİ!

’nin Pazar günleri izleyiciyle buluşan dizisi Sahtekarlar, son zamanlarda final haberleriyle gündemde yer alıyordu. Reytinglerde meydana gelen düşüşlerle dikkatleri üzerine çeken Sahtekarlar, şimdilerde final kararını netleştirmesiyle gündem oldu.

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

Ay Yapım imzalı dizi düşen reytinglerden dolayı ekranlara veda ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sahtekarlar yayın gününü değiştirerek final bölümüyle ekranlara gelecek. Bu haberler sonrası arama motorlarında Sahtekarlar dizisi hakkında kaçıncı bölümde final yapacağı da araştırılmaya başlandı.

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

SAHTEKARLAR KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Pazar akşamları NOW TV’de izleyiciyle buluşan Sahtekarlar dizisi, düşük reytingler alması sebebiyle ekranlara veda ediyor. Başarılı oyuncular Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 22. bölümde final yapacak.

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

Ay yapım imzalı dizi düşen reytinglerden dolayı ekranlara veda ederken bu hafta Pazar akşamı yayınlanacak olan dizinin final bölümü cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Sahtekarlar dizisinin yerine yerli DOC olan Doktor Başka Hayatta izleyiciyle buluşacak.

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

Doktor Başka Hayatta dizisi için düşünülen tarih ise 8 Mart. İlk üç bölümü çekilen Doktor Başka Hayatta dizi, yayın tarihine göre tekrardan sete çıkması planlanıyor.

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

SAHTEKARLAR 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahtekarlar dizisinin yayınlanan 19. bölümünde, Ertan ve Aysa arasında yeni bir sayfa açılıyor. Ertan duygularının peşinde giderken bir yandan da bitmek bilmeyen düşünceleriyle bambaşka noktalara gidiyor. Çünkü annesi onu bir tarafa çekerken Asya’da başka bir tarafa çekiyor.

Sahtekarlar dizisinin final tarihi kesinleşti! Sahtekarlar kaçıncı bölümde final yapıyor?

Diğer bir yandan Hidayet Asya’yı karşısına alarak İbrahim’le evlenmesini istiyor. İbrahim ise kimsenin beklemediği hamleleriyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Asya bu evlilik haberine ne tepki verecek merakla takip edilirken, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü izleyici tarafından merak ediliyor.

