Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şakir Paşa Ailesi'nin oyuncusu Denise Capezza “Operasyon Alesta” dizisinde

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle TRT tabii için çekilecek olan Operasyon Alesta dizinin oyuncu kadrosuna iddialı bir isim daha katıldı. Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Denise Capezza “Operasyon Alesta” dizisinin kadrosuna katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 09:47

“Operasyon Alesta” dizisinin hazırlıkları sürüyor. ve ’nın desteğiyle TRT tabii için çekilecek olan Üs Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna iddialı bir isim daha katıldı.

DENISE CAPEZZA OPERASYON ALESTA DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Denise Capezza Operasyon Alesta dizisinde “Isabelle Moreau” rolüyle yer alacak. Isabelle, Julian’la (Fırat Çelik) işbirliği yapacak. Onur Böber’in yazdığı, Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği dizide Deniz Kurmay Albay Levent Yıldırım’ı Cem Bender, SAT komandosu Arda Boran’ı Onur Seyit Yaran ve TRT World’ün kıdemli muhabiri Nehir Bozdoğan’ı Meltem Akçöl oynayacak.

DENISE CAPEZZA KAÇ YAŞINDA?

7 Kasım 1989 doğumlu Denise Capezza, İtalyan oyuncu. Profesyonel olarak bale ve modern dansla da ilgilenmektedir. Duyusal deneyim, metin ve karakter analizi, doğaçlama, hareket/sahne, şarkı, konuşma ve beden dili dallarında birçok yönetmenden dersler almıştır.

ETİKETLER
#milli savunma bakanlığı
#deniz kuvvetleri komutanlığı
#Denise Capezza
#Operasyon Alesta
#Trt Dizisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.