Şakir Paşa Ailesi'nin oyuncusu Denise Capezza “Operasyon Alesta” dizisinde

“Operasyon Alesta” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle TRT tabii için çekilecek olan Üs Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna iddialı bir isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Denise Capezza Operasyon Alesta dizisinde “Isabelle Moreau” rolüyle yer alacak. Isabelle, Julian’la (Fırat Çelik) işbirliği yapacak. Onur Böber’in yazdığı, Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği dizide Deniz Kurmay Albay Levent Yıldırım’ı Cem Bender, SAT komandosu Arda Boran’ı Onur Seyit Yaran ve TRT World’ün kıdemli muhabiri Nehir Bozdoğan’ı Meltem Akçöl oynayacak.

7 Kasım 1989 doğumlu Denise Capezza, İtalyan oyuncu. Profesyonel olarak bale ve modern dansla da ilgilenmektedir. Duyusal deneyim, metin ve karakter analizi, doğaçlama, hareket/sahne, şarkı, konuşma ve beden dili dallarında birçok yönetmenden dersler almıştır.