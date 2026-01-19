Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner dizinin Müstesna'sını tanımadı

Başrolünde Sinem Kobal, Zuhal Topal ve Gökhan Keser gibi isimlerin yer aldığı Selena dizisinde Ekrem Amca rolüyle yer alan Hakan Altıner, oyuncuları puanladığı videoda Müstesna karakterini hatırlayamadı. "Kim bu?"

Son dönemde bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının itirafları gündeme bomba düşüyor. İlk olarak Bez Bebek dizisinin oyuncuları hakkındaki iddialar gündem olurken, daha sonra ise Selena dizisiyle ilgili itiraflar dikkat çekti. Selena dizisinde Ekrem Amca rolüyle yer alan Hakan Altıner dizinin Müstesna'sını tanımadı

SELENA DİZİSİNİN EKRREM AMCASI MÜSTESNA'YI KIZDIRACAK

Selena dizisinin Ekrem Amcası Hakan Altıner, TikTok'ta Selena karakterlerini sıraladığı bir filtre denedi, Dizide Parla Şenol'un oynadığı Müstesna karakterini tanımaması dikkat çekti.

Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner dizinin Müstesna'sını tanımadı

Selena dizisi izleyicilerinin bazıları, olayı bilerek yaptığını ve ikilinin arasının açık olabileceğini düşündü. Bazıları ise resimden tanıyamamış olabileceğini belirtti.

Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner dizinin Müstesna'sını tanımadı

PARLA ŞENOL'UN SELENE İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

İlk iki sene keyifliydi… Ben özel hayatımda çok şamatacıyımdır, çok eğlenirim falan ama iş üstündeyken çok ciddiyimdir. İş ciddiyetini bozan bir oyuncu vardı. Onunla benim aram ciddi olarak bozuldu. Sonra zaten onunla bana ortak sahne yazmamaya başladılar falan.

Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner dizinin Müstesna'sını tanımadı

Sinan Çalışkanoğlu Hades'i oynayan. Çok şamata yapıyordu. Set gecikiyor, iş tavsıyor. Hoşlanmam ben. Saat gece on bir buçuk olmuş insanlar evine gitmek için can atarken gidip orada elektrikçinin bacağını "Hav hav" diye ısırmanın bir anlamı yok yani. Ara verilmiştir, çay içiyorsundur yaparsın. Ama tam motor denmek üzereyken bunu yapamazsın yani. Bana da saygısızlık, orada çalışan herkese saygısızlık.

Selena'nın Ekrem Amcası Hakan Altıner dizinin Müstesna'sını tanımadı
