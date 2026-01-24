Seray Kaya'dan Doğukan Güngör paylaşımı geldi!

Yeni sezonda kadrosuna yeni oyuncular katarak devam eden Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha yaşandı. Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı.

SERAY KAYA, PARTNERİ DOĞUKAN GÜNGÖR'E VEDA ETTİ

Bu sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinde partner olan Seray Kaya ile Doğukan Güngör, enerjileriyle dizi izleyicilerinden tam not aldı. Henüz yeni başlayan partnerlikleri biten ikiliden Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılması sonrası veda paylaşımı yaptı.

Seray Kaya, partneri Doğukan Güngör ile karesini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler doğukan” notunu düştü.

DOĞUKAN GÜNGÖR ŞAŞKINLIĞINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DİLE GETİRDİ

Doğukan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum. Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.. Saygı ve Sevgilerimle" dedi.