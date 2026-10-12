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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:32

Sevdan Karadeniz’de Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne olay oldu! İzleyenlerin aklına Sen Anlat Karadeniz geldi

Sevdam Karadeniz dizisinde Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne, izleyicilerin dikkatini çekti. Söz konusu sahne, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Esme ve Tahir’in denize atladığı anlarla benzerlik kurularak gündeme geldi. İki yapım arasındaki bu sahne benzerliği, dizilerin takipçileri arasında karşılaştırmalara neden oldu. Özellikle denize atlama anlarının benzer bulundu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Sevdan Karadeniz’de Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne olay oldu! İzleyenlerin aklına Sen Anlat Karadeniz geldi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 22:32

dizisinde Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne, Sen Anlat Karadeniz izleyicilerine tanıdık bir anı hatırlattı. Dizideki sahne, Sen Anlat Karadeniz’de Esme ve Tahir’in denize atladığı anlarla karşılaştırıldı. İki yapım arasında kurulan bu benzerlik, söz konusu sahneleri hatırlayan izleyicilerin dikkatini çekti.

SEVDAN KARADENİZ SEN ANLAT KARADENİZ’E Mİ BENZİYOR?

Sevdam Karadeniz dizisi, ekrana gelen sahneleriyle Sen Anlat Karadeniz’i yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne, izleyicilere Sen Anlat Karadeniz’de Esme ve Tahir’in denize atladığı anları hatırlattı. İki dizideki sahneler arasında kurulan benzerlik, sosyal medyada karşılaştırmaların yapılmasına neden oldu.

Sevdan Karadeniz’de Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne olay oldu! İzleyenlerin aklına Sen Anlat Karadeniz geldi

Sen Anlat Karadeniz’de Esme ve Tahir’in hikâyesiyle hafızalara kazınan deniz sahnesinin ardından, Sevdam Karadeniz’de Zeyşan ve Kuzey’in benzer bir sahneyle izleyici karşısına çıkması dikkat çekti. 

Sevdan Karadeniz’de Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne olay oldu! İzleyenlerin aklına Sen Anlat Karadeniz geldi

Bu benzerlik, iki yapımın hikâye anlatımı ve sahne tercihleri üzerine merak uyandırdı. Peki, Sevdam Karadeniz gerçekten Sen Anlat Karadeniz’e mi benziyor? İki dizideki denize atlama sahnelerinin benzer bulunması, yapımlar arasında karşılaştırma yapılmasına yol açtı.

SEVDAM KARADENİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alazlılar ve Yeniceliler; ’un iki köklü ailesi. Bu iki ailenin uzun süredir devam eden düşmanlığı, bir gün Alazlı ailesinin kızı Nazlı’nın Yeniceli ailesinin oğlu Barva’ya kaçmasıyla yeni bir boyuta taşınır. Bunun üzerine Alazlıların aile reisi Hafize bir karar alır ve Nazlı’ya karşılık Yenicelilerin kızı Bahar’ı oğlu Medet’e ister. Yeniceliler bu kararla sarsılır. Durali, Bahar’ı vermez ama Hafize’nin vazgeçmeye niyeti yoktur.

Sevdan Karadeniz’de Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne olay oldu! İzleyenlerin aklına Sen Anlat Karadeniz geldi

Evleneceğinden korkan Bahar, yıllardır ailesiyle görüşmeyen ablası Zeyşan’ı yardım etmesi için çağırır. Doğup büyüdüğü ama kaçtığı bu topraklara dönmek Zeyşan için kolay olmayacaktır; fakat kardeşinin kaderini kendi geçmişine kurban etmemeye kararlıdır. Soluğu Trabzon'da alan Zeyşan'ın yolu bu evliliği durdurmak isteyen Kuzey'le kesişir. 

Sevdan Karadeniz’de Zeyşan ve Kuzey’in denize atladığı sahne olay oldu! İzleyenlerin aklına Sen Anlat Karadeniz geldi

Çocukluklarından bugüne taşıdıkları bağ, sırlar, entrikalar, geçmiş ve gelecek arasında bir çıkış bulmaya çalışırlar. Ancak kardeşini kurtarmak için her şeyi göze alan Zeyşan, Kuzey’in beklenmedik hamlesiyle büyük bir yol ayrımına gelir. Seçeceği yol, sadece iki ailenin değil, herkesin kaderini yeniden çizecektir...

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ETİKETLER
#kuzey
#Trabzon
#Sen Anlat Karadeniz
#Sevdam Karadeniz
#Zeyşan
#Medya
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