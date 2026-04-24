Ekranların yeni dizisi Sevdiğim Sensin, son bölümüyle heyecanları bir an olsun azaltmazken duygusal sahnelerin ağırlıklı olarak işlenmesi de dikkat çekti. Sevdiğim Sensin izleyicileri ekran önünden kendini alamadı. Arama motorlarında Sevdiğim Sensin’in son bölümü olan 10. bölüm merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler merakla araştırma yaptılar. Peki, Sevdiğim Sensin 10. bölüm nereden izlenir? Sevdiğim Sensin 10. bölümde neler oldu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Ekran macerasına geçtiğimiz haftalarda başlayan Sevdiğim Sensin, son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Diziyi izlemek isteyenler ya da tekrardan izlemek isteyenler ‘Sevdiğim Sensin 10. bölüm nereden izlenir?’ sorusunu merakla araştırmaya başladı.

Sevdiğim Sensin, son bölümü olan 10. bölümüyle şimdi Star TV’nin resmi internet sitesinde yayında. Diziyi tekrardan izlemek ya da izlememiş olanlar kolaylıkla 10. bölümü izleyebilecekler. Son bölümüyle de dikkatleri üzerine çeken Sevdiğim Sensin, her sahnesiyle de gündem oluyor.

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin, 10. bölümüyle ekranlara gelirken diziyi izleyemeyenler ya da tekrardan izlemek isteyenler dizi de neler olduğunu da merak ederek araştırmaya devam ediyor. Sevdiğim Sensin dizisinin son bölümünde, Geçmişin sırları tek tek açıklanmaya başlıyor. Sırlar birer birer ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan sırlarla Aldur Köşkü’nde dengeler değişiyor.

Ferman’ın ortaya çıkan öfkesi sadece Dicle’ye değil, ona destek olan Feride’yi de yönelir. Bu öfke köşkte büyük bir kaosa da neden olur. Kontrolünü kaybeden Ferman, karşısında beklemediği bir güç bulur ve hakimiyetini koruman için hamleler planlar. Tüm bunlar olurken, Erkan öğrendikleriyle ne yapacağını bilemez.

Yıllar sonra öğrendiği gerçekle ne yapacağını bilmeyen Erkan, Dicle’nin iyiliği için zor bir ikilemin içine düşer. Geçmişteki hatası yüzünden yükünü kendi taşıyan Dicle, kimseye açıklayamayacağı bir karar verir. Dicle tek başına tehlikeli bir yolculuğa adım atar. Erkan ise Dicle’yi kurtarmak ve onu eski haline döndürmek için asla yapmak istemediği bir işe kalkışır.

Civan ise geçmişin yükünü yıllar sonra omuzlarından atmışken başına gelenlerden sonra başka sorunları meydana çıkar. Diğer bir yandan Fikret’in tekrardan özgürlüğüne kavuşması Aldur Ailesinde tedirginliğe neden olur. Boş durmayan Fikret’in yeni hedefi ise Erkan olur.

Erkan’ın ona karşı yaptığı bir hamle ise Fikret’i daha da öfkelendirir. Onu yok etmeye yönelik planları sadece Erkan değil çevresindeki herkesi de etkileyecekken, Fikret’in kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalması da dikkat çekti. Sevdiğim Sensin, her hafta yeni bölümleriyle Star TV ekranlarında yer alıyor.