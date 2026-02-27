Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde Dicle ile Erkan ayrıldı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Sevdiğim Sensin, yayınlanan 3. yeni bölümü ile geceye damga vurdu. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in üstlendiği Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümünde Erkan'ın mekan çıkışındaki bir kızla yakın fotoğrafını gören Dicle'nin abileri ayaklanıp İstanbul'a Erkan'ın evine kadar gidip hesap sorarlar.

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde Erkan, hem kendi hayatı hem de vicdanını rahatlatmak için evlendiği Dicle'nin güvenliğini abilerinden koruyabilmek için kritik bir adım atar.

DİCLE'NİN ABİSİ CİVAN, İŞ İCABI İMAJINI YENİLİYOR!

Ferman'a para karşılığında Dicle'den ve köşkten uzak durması anlaşması yapan Erkan, istemese de Ferman ile el sıkışır. Dicle, Erkan'ın köşkünde hizmetçi olarak kalır iken abisi Civan ise yeni imajı ile köşkte şoför olarak göreve başlar.

Dizinin Dicle tarafından en yıkılan sahnesi; mecburiyetlerden dolayı Erkan'ın Dicle'nin okuma yazma bilmemesinden faydalanıp parmak iziyle boşanma kağıtlarını imzalatması olur.

KÖŞKTE DENGELER HEPTEN KARIŞIYOR!

Boşanma evraklarını Dicle'den habersiz sessiz sedasız yoluna koyan Erkan, Burçin'le evlenmek zorunda olduğundan kendini Burçin ile evlenme niyetine ikna eder. Erkan, Burçin'e evlilik teklifi eder, Burçin ise dünden razı bir şekilde Erkan'ın bu teklifini kabul eder.

Evin sosyetik hizmetçisi Zehra, laf arasında Dicle'nin abisi olduğunu bilmeden Civan'a Dicle'nin boşanma evraklarını haberi olmadan imzaladığını anlatırken Dicle'nin arkadan olanları duyması saf dünyasını başına yıkar.

Bakalım, dizinin gelecek hafta ki yayınlanacak bölümünde Dicle, boşanma evraklarını parmak basarak imzalatan Erkan'a nasıl bir tepki gösterecek?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR? SEVDİĞİM SENSİN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Star TV'nin uzun zamandır beklenen ve yayınlandığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Sevdiğim Sensin dizisi, her perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor.