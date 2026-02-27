Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde Dicle ile Erkan ayrıldı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

26 Şubat tarihinde üçüncü bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde heyecan ve gerilim tek noktada buluştu. Erkan, Dicle'nin haberi olmadan boşanma evraklarını imzalatması bölümün en çok konuşulan ve eleştirilen sahnesi olur iken izleyiciler, ekran karşısından ayrılamadı. Peki Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde neler yaşandı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 00:57

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Sevdiğim Sensin, yayınlanan 3. yeni bölümü ile geceye damga vurdu. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in üstlendiği Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

26 Şubat Perşembe akşamı üçüncü bölümü ekrana gelen Sevdiğim Sensin dizisinde meydana gelen gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitledi.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümünde Erkan'ın mekan çıkışındaki bir kızla yakın fotoğrafını gören Dicle'nin abileri ayaklanıp İstanbul'a Erkan'ın evine kadar gidip hesap sorarlar.

Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde Dicle ile Erkan ayrıldı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevdiğim Sensin dizisi yeni bölümde Erkan, hem kendi hayatı hem de vicdanını rahatlatmak için evlendiği Dicle'nin güvenliğini abilerinden koruyabilmek için kritik bir adım atar.

DİCLE'NİN ABİSİ CİVAN, İŞ İCABI İMAJINI YENİLİYOR!

Ferman'a para karşılığında Dicle'den ve köşkten uzak durması anlaşması yapan Erkan, istemese de Ferman ile el sıkışır. Dicle, Erkan'ın köşkünde hizmetçi olarak kalır iken abisi Civan ise yeni imajı ile köşkte şoför olarak göreve başlar.

Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde Dicle ile Erkan ayrıldı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin Dicle tarafından en yıkılan sahnesi; mecburiyetlerden dolayı Erkan'ın Dicle'nin okuma yazma bilmemesinden faydalanıp parmak iziyle boşanma kağıtlarını imzalatması olur.

KÖŞKTE DENGELER HEPTEN KARIŞIYOR!

Boşanma evraklarını Dicle'den habersiz sessiz sedasız yoluna koyan Erkan, Burçin'le evlenmek zorunda olduğundan kendini Burçin ile evlenme niyetine ikna eder. Erkan, Burçin'e evlilik teklifi eder, Burçin ise dünden razı bir şekilde Erkan'ın bu teklifini kabul eder.

Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde Dicle ile Erkan ayrıldı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Evin sosyetik hizmetçisi Zehra, laf arasında Dicle'nin abisi olduğunu bilmeden Civan'a Dicle'nin boşanma evraklarını haberi olmadan imzaladığını anlatırken Dicle'nin arkadan olanları duyması saf dünyasını başına yıkar.

Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde Dicle ile Erkan ayrıldı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bakalım, dizinin gelecek hafta ki yayınlanacak bölümünde Dicle, boşanma evraklarını parmak basarak imzalatan Erkan'a nasıl bir tepki gösterecek?

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR? SEVDİĞİM SENSİN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Star TV'nin uzun zamandır beklenen ve yayınlandığı günden bu yana büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Sevdiğim Sensin dizisi, her perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV'de yayınlanıyor.

Sevdiğim Sensin dizisi son bölümde Dicle ile Erkan ayrıldı mı? Sevdiğim Sensin dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.