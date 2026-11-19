Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Perşembe akşamlarının iddialı dizilerinden biri olan Sevdiğim Sensin’de taşlar yerinden oynadı. Ekranlara gelen son bölüm de izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sevdiğim Sensin, Esat karakterini oynayan Hüseyin Avni Danyal için flaş bir gelişme meydana geldi.

SEVDİĞİM SENSİN’DE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI!

Star TV’nin Perşembe akşamları yayınlanan dizisi Sevdiğim Sensin, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Konusu kadar oyuncularının da başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Sevdiğim Sensin, 12 Kasım 2026 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümüyle izleyicisini şaşkına çevirdi.

Bölümün final sahnesinde Esat karakterini oynayan Hüseyin Avni Danyal’ın başına gelenler sosyal medyada gündem oldu. Özellikle de ‘Esat öldü mü?’ gibi sorular gündeme gelirken Sevdiğim Sensin dizisinde taşlar yerinden oynadı. Sevdiğim Sensin’de Aldur ailesinin büyüğü olan Esat, oğlunun geleceğini kendi planlarına göre şekillendirmeye çalışan sert ve otoriter bir kişi olarak karşımıza çıkıyor.

Dizi de pek çok çatışmanın merkezinde yer alan Esat karakteri, Dicle ve Erkan’ın hikayesini de doğrudan ilgilendirmesiyle oldukça dikkat çeken karakterlerden birisi. Ancak Sevdiğim Sensin’in yayınlanan son bölümünde meydana gelen durumlarla birlikte Esat karakterinin akıbeti merak konusu oldu.

Sevdiğim Sensin dizisinin 24. bölümünün final sahnesinde gergin bir bekleyişte olan Esat Aldur, gece vakti yerde hareketsiz kalmasının ardından yeni bölüm araştırılmaya başlandı. İzleyicinin de şok içinde kaldı dakikalarda Esat karakteri için diziden çıkarılma iddiaları dönmeye başladı.

ESAT KARAKTERİ İÇİN FLAŞ GELİŞME

Sevdiğim Sensin’de Esat karakterini oynayan Hüseyin Avni Danyal’ın diziden çıktığına dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Öyle ki 25. bölüm fragmanında Esat’ın cenazesi görüldü. Kamuoyunda yer alan haberlere göre, Hüseyin Avni Danyal’ın oynadığı Esat karakteri için hikayesinde sona gelindiği belirtildi.

Sevdiğim Sensin dizisinden ayrılacağı iddiaları gündemdeyken Hüseyin Avni Danyal’ın yeni projesinin de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Başarılı oyuncunun ‘Eşref Tek’ dizisine transfer olduğu öğrenildi. Danyal burada Eşref Tek’te Tayfun karakterini oynayacak.

Ayrıca Hüseyin Avni Danyal’ın oynayacağı Tayfun’un Aybüke Pusat’ın karakteri Derin’in babası olduğu da öğrenilen bilgiler arasında yerini aldı. Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle ekranlara gelirken Esat karakteri içinde 25. bölümde akıbeti belli olacak.