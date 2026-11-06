Perşembe akşamları ekrana gelen Sevdiğim Sensin'in yeni bölüm fragmanı, geçmişten gelen sırların ve beklenmedik gelişmelerin kapısını araladı. Dicle'nin hamilelik haberiyle gündeme gelen tanıtımda, Erkan ile arasındaki ilişkinin geleceğine dair önemli ipuçları yer aldı. Peki, Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin nereden izlenir?

SEVDİĞİM SENSİN 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdiğim Sensin dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV tarafından paylaşılan yeni tanıtımda Dicle'nin "Bizim mutlu olma ihtimalimiz bitti" sözleri ön plana çıktı. Dicle'nin hamile olduğunu açıklaması, Erkan ile yaşayacağı gelişmelerin seyrini değiştirecek önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekti. Yeni fragmanda Dicle ve Erkan arasındaki ilişkinin geleceğine dair soru işaretleri artarken, geçmişte yaşanan sırların da yeniden gündeme geleceği görüldü. Dicle'nin aldığı kararın ardından Erkan'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

SEVDİĞİM SENSİN NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin dizisi, Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon üzerinden takip etmek mümkün oldu. Kaçırılan bölümler ve yayınlanan fragmanlar ise Star TV'nin resmî internet sitesi üzerinden izlenebildi.

SEVDİĞİM SENSİN 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dicle'nin kaçırılması, Erkan'ı zor durumda bıraktı. Aracının lastikleri kurşunlandığı için Dicle'ye ulaşmakta güçlük çeken Erkan, çareyi Ali'nin eski aracıyla yola çıkmakta buldu. Bölgeyi iyi tanıyan Ali, Dicle'nin izini sürmelerinde önemli rol oynadı. Kaçırıldığı kişiler tarafından bekleyen tehlikeyi fark eden Dicle ise kurtulmak için kendi çabasını gösterdi. Kaçmayı başarsa da kendisini kaçıranların yüzlerini maskeleri nedeniyle göremedi. Ancak geride bıraktığı bir iz, şüphelilerden birini tanımasına yardımcı oldu.

Dicle'nin kaçırılması ve olayın arkasındaki nedenler, Erkan ile arasındaki ilişkiyi de çıkmaza sürükledi. Erkan'ın Dicle'nin yeni hayatıyla ilgili söylediği bir söz, genç kadını derinden yaraladı. Yaşananları uzun süre düşünen Dicle, ikisinin de iyiliği için zor bir karar almaya yöneldi.

DERYA GEÇMİŞİNİ HATIRLAMAYA BAŞLADI

Öte yandan Derya, hafızasında kaybolan anılara ilişkin bazı parçaları hatırlamaya başladı. Ancak geçmişine dair bu anıları bir araya getirmekte zorlandı. Derya'daki değişimi fark eden Ali ise kimliğini açığa çıkarmadan ona destek olmaya çalıştı.

Dicle'yi kırdığını anlayan Erkan, hatasını telafi etmek ve genç kadının güvenini yeniden kazanmak istedi. Bu uğurda kendisine hiç uygun olmayan bir hayatın içine adım attı. Ancak Dicle'nin kararından vazgeçmesine neden olabilecek gelişme, Erkan'ın şüphelenmeye başladığı başka bir durumla ortaya çıktı.

ERKAN VE DİCLE'Yİ YENİDEN ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Erkan ve Dicle arasında umutlar yeniden yeşermeye başlarken geçmişte yaşanan büyük bir olay yeniden gündeme geldi. Ortaya çıkan bu gerçek, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerini tehdit etti. Dicle'nin hamilelik haberi ve geçmişten gelen sırların ardından Erkan ile Dicle'nin nasıl bir karar vereceği yeni bölümün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı.

