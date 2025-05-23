Sihirli Annem'in oyuncuları İnci Türkay ile Şahap Sayılgan setin ilk gününü anlattı

22 yıl önce ilk bölümü yayınlanan ve o döneme damga vuran Sihirli Annem, film projesi tekrar sevenleriyle buluşacak. Senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven'e ait olan Sihirli Annem filminin başrol oyuncuları İnci Türkay ile Şahap Sayılgan "İlk gün çok ağladık, gözyaşlarımı durduramadım" dedi.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARININ DUYGUSAL ANLARI

22 yıl sonra aynı kadroyla tekrar buluşan Sihirli Annem oyuncusu İnci Türkay, setteki ilk gününden bahsetti. İnci Türkay, "Ağladık yani çok. Ben durduramadım gözyaşlarımı. Ağladık, onların kamera arkaları var filmden sonra herhalde çıkar yayınlanır. Bak şimdi öyle olunca benim burnumun direği sızlıyor. Tabii ben hemen anmak istiyorum. Başta senaristimiz Sihirli Annem'in beraber oluşturduğumuz kahramanları, karakterleri hepsinin hayal ettiği gibi yazıya döken bu kadar bölüm taşıyan Gamze Özer senaristimiz. Ama bu filmde Arzu Yurtseven'i de söylemek lazım. Onun senaryoya çok destekleri oldu bu filmde Gamze'yi kaybettiğimiz için. Defne Joy Foster'ı anmak isterim, kömür prensesimiz. Mümtaz Sevinç'i, Ayla Arslancan'ı, pamuk ninemiz. Sonra Lale Oraloğlu'nu Merzuka ninemiz ve Oğuz Oktay'ı Bulut dayımızı. Ne kadar çok aramızdan ayrılan olmuş. Ve tabii en sona saklıyorum benim için kalbimde apayrı bir yeri var; Sevgili Metin Serezli, Nevra (Serezli) ablamla beraber Metin Serezli de Taci'ye sesiyle olağanüstü hayat verdi ve onu herkese çok sevdirdi. Onların hepsinin sanıyorum gözü burada şimdi, kalbi burada bizlerle. Eminim biz de onların desteğiyle çok güzel olacak film öyle diyeyim. Böyle duygusal konuşmalar yapamıyorum artık. Yaşlandım." dedi.

Şahap Sayılgan ise set günlerinden bahsederken, "Sarıldık havada atladık birbirimizin kucağına (gülüyor). Güzel özlemişiz yani. Aslında kalpler bir olduğu için, birbirimizi unutmadığımız için çok fazla uzak gibi gelmedi bana bilmiyorum" dedi.