Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'ndan Doğukan Güngör çıkışı! "Senaristin kızının bin türlü olayı varken"

Kızılcık Şerbeti'ni Fatih'i Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alındı. Doğukan Güngör test sonucunun pozitif gelmesinin ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Sihirli Annem dizisinde rol alan Damla Ersubaşı ise yayınladığı videoda Feyza Civelek'e göndermede bulundu.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKAN DOĞUKAN GÜNGÖR, KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN ÇIKARILDI

Test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör apar topar kadrodan çıkarıldı. Güngör, alınan kararın kendisine de sürpriz olduğunu belirterek sitemde bulunmuştu. Doğukan Güngör sette pasta kesilirken yaptığı konuşmada, "Bu evde 3,5 yıllık anlar oynanmış, ruhumla yaşanmış birçok güzel sahne… Bu oyuncu kişisi olarak, bu da Doğukan olarak en zor sahnem herhalde… Duygusal da bir yapım var. O yüzden zorlanıyor insan… Böyle süreçlerden geçerken maruz kaldığım bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım ve işime olan sevgim kendim olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Sizi seviyorum, müthiş bir aile olduk burada… Her şeyin güzel olacağına dair inancım tam… Toparlaması da zor…" ifadelerini kullandı.

DAMLA ERSUBAŞI, DOĞUKAN GÜNGÖR HAKKINDA KONUŞTU, FEYZA CİVELEK GÖNDERMESİ GÜNDEM OLDU

Sihirli Annem dizisinde rol alan Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılması hakkında konuştu. Ersubaşı, “Senaristin kızının bin türlü olayı varken Doğukan Güngör neden böyle bir saygısızlık yaşıyor?”

FEYZA CİVELEK HAKKINDA SAVCILIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek, aylar önce uyuşturucu madde siparişi verdiği torbacı ile buluştuğu esnada polise yakalanmıştı. Torbacıya "Getirdin mi malzemeleri?" diyerek seslenen oyuncu siparişe ulaşamadan polise yakalanmıştı. Uyuşturucuyu temin eden Selçuk Ç. 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırılırken, Feyza Civelek hakkında takipsizlik kararı verildi. Sabah'tan Armağan Yıldız'ın haberine göre, Feyza Civelek ise bu davada 'tanık' sıfatıyla bulunuyor. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı

Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağladı. Mahkeme Feyza Civelek'in savunmasını inandırıcı bulmayarak suç duyurusunda bulundu. Sanık Selçuk Ç. ise 15 yıl hapis ve bin 500 gün adli para cezasına çarptırdı.