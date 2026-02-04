Sinan Sardoğan tahliye olduktan sonra ilk kez Müge Anlı'ya konuştu

Müge Anlı programında işlenen Arife Gökçe olayında aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan baş şüpheli olarak programa konuk olmuştu. Köydeki kadınlar bir bir programa bağlanarak Sinan Sardoğan'dan rahatsız olduklarını dile getirmiş ve şikayetçi olmuşlardı. Başka bir suçtan dolayı tutuklanan Sinan Sardoğan'ın geçtiğimiz haftalarda tahliye olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı programında ilk kez konuşan Sinan Sardoğan yeni hayatından bahsetti.

SİNAN SARDOĞAN TAHLİYE OLDU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybı ve olayın şüphelisi Sinan Sardoğan, Türkiye gündeminde uzun süre yer almıştı. Olayın ardından başka bir suçtan tutuklanan Sinan Sardoğan geçtiğimiz hafta tahliye oldu. Bir erkek kuaförünün paylaştığı video ile ortaya çıkan Sinan Sardoğan, bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.

SİNAN SARDOĞAN, MÜGE ANLI'YA BAĞLANDI, YENİ HAYATINI ANLATTI

Sinan Sardoğan kuafördeki görüntüleri ardından ilk kez Müge Anlı'ya konuştu. Cezaevi koşullarının zor olduğunu belirten Sardoğan; “Ağalar var, kavgalar çıkıyor, 50 yıl ceza alanlar var. Allah kimseyi düşürmesin” ifadelerini kullandı.

Cezaevi sonrası hayatına ilişkin soruları cevaplayan Sardoğan, geçimini çalışarak sağladığını, arada eline 3-5 kuruş geçtiğini ve kız kardeşinin kendisine destek olduğunu söyledi. Arife Gökçe’yi hayatında hiç görmediğini iddia eden Sardoğan, hakkında ortaya atılan suçlamaların tamamının yalan olduğunu savundu.