Medya
Avatar
Editor
 Canan Okur

Sinem Ünsal Uzak Şehir dizisinden çıkarılacak mı? Uzak Şehir Alya ayrılıyor mu?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Alya karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran başarılı oyuncu Sinem Ünsal'ın adı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmayla gündeme geldi. Gözaltı kararı sonrası oyuncunun dizideki akıbeti de merak konusu oldu. Peki Sinem Ünsal Uzak Şehir dizisinden çıkarılacak mı? Uzak Şehir Alya ayrılıyor mu? İşte Sinem Ünsal'a dair merak edilen detaylar...

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 19:39
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın adı yasaklı madde soruşturmasında geçince, ortalık karıştı. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından bir de Ceren Moray'ın kadroya dahil edilmesi, ateşi resmen körükledi. İzleyiciler ve takipçiler, Sinem Ünsal'ın yaşanan son olaylardan sonra Uzak Şehir dizisine devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Sinem Ünsal Uzak Şehir dizisinden çıkarılacak mı? Alya diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Kanal D'nin 'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın adının yasaklı madde soruşturmasında geçmesi ve Ceren Moray'ın kadroya dahil olması üzerine Ünsal'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.
Sinem Ünsal'ın adının yasaklı madde soruşturmasında geçmesi üzerine dizideki geleceği merak konusu oldu.
Yapım ekibi ve Kanal D, yasal süreç tamamlanana kadar oyuncunun sahnelerde yer almaya devam edeceğini ve hikayenin Sinem Ünsal ile devam edeceğini duyurdu.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Sinem Ünsal'ın 'Uzak Şehir' dizisine devam ettiğini ve Alya karakterinin diziden ayrılmayacağını belirtti.
Sinem Ünsal, gözaltı kararını çekimler sırasında öğrendiğini belirterek, hakkındaki iddiaları reddetti ve soruşturmada adı geçen kişinin tam adının Sinem Özenç Ünsal olduğunu paylaştı.
İsim benzerliği nedeniyle sosyal medyada çıkan iddiaların kafaları karıştırdığı ve ileriki günlerde net bir sonuç açıklanmasının beklendiği belirtildi.
SİNEM ÜNSAL UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN ÇIKARILACAK MI?

Yasaklı madde soruşturmasında 'ın isminin geçmesi, en çok Uzak Şehir dizisindeki geleceğini merak ettirdi.

Yapım ekibinin Sinem Ünsal'a yönelik gözaltı kararı sonrası vereceği karar merak ediliyor. Sinem Ünsal, Uzak Şehir'e devam ediyor. Başrol oyuncusunun gözaltı süreci, dizinin çekim takvimini veya yayın akışını hiçbir şekilde etkilemedi.

Ekranların sevilen yüzü, çekimler nedeniyle Mardin'de olduğu sırada çıkan haberlere açıklama getirerek sürece saygı duyduğunu ve üzerine düşeni yapacağını iletti. Yapım şirketi ve Kanal D kanalı, yasal süreç tamamlanana kadar oyuncunun sahnelerinde yer almaya devam edeceğini ve hikayenin başrol oyuncusunun Sinem Ünsal olacağını, hikayeye kendisiyle devam edeceğini resmen duyurdu.

UZAK ŞEHİR ALYA AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir dizisi hikayesinde kilit karakter olan Alya'nın veda edeceği yönünde çıkan asılsız iddialar da gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlandı. Usta kalem, kendisine 'Sinem Ünsal 3. sezonda olmayacak mı?' sorusuna, 'Sinem Ünsal elbette Uzak Şehir'e devam ediyor. Geçen yıl da aynı geyik çıkmıştı. Alya'sız Uzak Şehir olmaz ki!' diyerek noktayı koydu.

SİNEM ÜNSAL'DAN GÖZALTI SONRASI AÇIKLAMA

9 Nisan 2026'da Sinem Ünsal adına çıkarılan gözaltı kararı sonrası, ünlü isimden de açıklama jet hızında geldi. Sinem Ünsal, hakkında çıkan gözaltı kararını Mardin'de çekimler sırasında öğrendiğini söyledi.

Böyle bir konuyla anılmasından oldukça üzüntü duyduğunu belirten Sinem Ünsal, hakkında çıkan tüm iddiaları da kesin bir dille reddetmiştir. Bununla beraber soruşturmada adı geçen kişinin tam adının Sinem Özenç Ünsal olduğu bilgisi de paylaşılmıştır.

İsim benzerliği sonrası sosyal medyada yayılan iddialar, kafaların iyice karışmasına neden olurken, ileriki günlerde Uzak Şehir'e devam eden Sinem Ünsal hakkında net bir sonuç açıklanması bekleniyor.

