Sinem Ünsal Uzak Şehir dizisinden çıkarılacak mı? Uzak Şehir Alya ayrılıyor mu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın adı yasaklı madde soruşturmasında geçince, ortalık karıştı. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından bir de Ceren Moray'ın kadroya dahil edilmesi, ateşi resmen körükledi. İzleyiciler ve takipçiler, Sinem Ünsal'ın yaşanan son olaylardan sonra Uzak Şehir dizisine devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Sinem Ünsal Uzak Şehir dizisinden çıkarılacak mı? Alya diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
Yasaklı madde soruşturmasında Sinem Ünsal'ın isminin geçmesi, en çok Uzak Şehir dizisindeki geleceğini merak ettirdi.
Yapım ekibinin Sinem Ünsal'a yönelik gözaltı kararı sonrası vereceği karar merak ediliyor. Sinem Ünsal, Uzak Şehir'e devam ediyor. Başrol oyuncusunun gözaltı süreci, dizinin çekim takvimini veya yayın akışını hiçbir şekilde etkilemedi.
Ekranların sevilen yüzü, çekimler nedeniyle Mardin'de olduğu sırada çıkan haberlere açıklama getirerek sürece saygı duyduğunu ve üzerine düşeni yapacağını iletti. Yapım şirketi ve Kanal D kanalı, yasal süreç tamamlanana kadar oyuncunun sahnelerinde yer almaya devam edeceğini ve hikayenin başrol oyuncusunun Sinem Ünsal olacağını, hikayeye kendisiyle devam edeceğini resmen duyurdu.
Uzak Şehir dizisi hikayesinde kilit karakter olan Alya'nın veda edeceği yönünde çıkan asılsız iddialar da gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yalanlandı. Usta kalem, kendisine 'Sinem Ünsal 3. sezonda olmayacak mı?' sorusuna, 'Sinem Ünsal elbette Uzak Şehir'e devam ediyor. Geçen yıl da aynı geyik çıkmıştı. Alya'sız Uzak Şehir olmaz ki!' diyerek noktayı koydu.
9 Nisan 2026'da Sinem Ünsal adına çıkarılan gözaltı kararı sonrası, ünlü isimden de açıklama jet hızında geldi. Sinem Ünsal, hakkında çıkan gözaltı kararını Mardin'de çekimler sırasında öğrendiğini söyledi.
Böyle bir konuyla anılmasından oldukça üzüntü duyduğunu belirten Sinem Ünsal, hakkında çıkan tüm iddiaları da kesin bir dille reddetmiştir. Bununla beraber soruşturmada adı geçen kişinin tam adının Sinem Özenç Ünsal olduğu bilgisi de paylaşılmıştır.
İsim benzerliği sonrası sosyal medyada yayılan iddialar, kafaların iyice karışmasına neden olurken, ileriki günlerde Uzak Şehir'e devam eden Sinem Ünsal hakkında net bir sonuç açıklanması bekleniyor.