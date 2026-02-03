Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
 Ömer Faruk Dogan

Stranger Things animasyon dizisi ile geri dönüyor: Tales From '85 için tarih verildi

Netflix, Stranger Things evreninde geçen "Tales From '85" adlı animasyon dizisinin yayın tarihini ve ilk fragmanını duyurdu. İkinci ve üçüncü sezon arasında geçen yapım, 1985 kışında Hawkins kasabasında genç kahramanların mücadelesini konu alıyor.

Stranger Things animasyon dizisi ile geri dönüyor: Tales From '85 için tarih verildi
Murat Makas
03.02.2026
03.02.2026
Netflix, dünya çapında fenomen haline gelen Stranger Things serisinin hayranlarını heyecanlandıran bir gelişmeye imza attı. Platform, popüler yapımın evreninde geçen ve merakla beklenen animasyon projesi "Stranger Things: Tales From '85"in fragmanını yayınladı.

Hawkins kasabasındaki hikayeler son bulmuyor. Showrunner Eric Robles ve yapımcı koltuğunda oturan Duffer Kardeşler öncülüğünde hazırlanan projenin yayın tarihi de netleşti. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre yapım, 23 Nisan tarihinde izleyiciyle buluşacak.

HAWKİNS'E KIŞ GELİYOR

Dizinin hayranlarını sevindiren bir diğer detay ise seslendirme kadrosunda saklı. Broadway'in deneyimli ismi Jeremy Jordan, serideki ikonik karakterlerden Steve Harrington'u seslendirecek.

Stranger Things animasyon dizisi ile geri dönüyor: Tales From '85 için tarih verildi

Hikaye, 1985 yılının çetin kış şartlarında Hawkins kasabasına geri dönüyor. İkinci ve üçüncü sezon arasındaki zaman dilimini konu alan yapım; Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas ve Max'in maceralarını merkeze alıyor.

Genç kahramanların, kasabalarını bir kez daha kurtarmak için karla kaplı sokakların altındaki kaynağı ortaya çıkarmaları gerekecek.

ANİMASYON STRANGER THİNGS DİZİSİ, GENİŞ SESLENDİRME KADROSUNA SAHİP

Yapımın seslendirme kadrosunda Steve Harrington'a hayat veren Jeremy Jordan'ın yanı sıra Eleven rolünde Brooklyn Davey Norstedt, Max rolünde Jolie Hoang-Rappaport, Mike rolünde Luca Diaz ve Hopper rolünde Brett Gipson gibi isimler yer alıyor.

Animasyon süreçlerini Flying Bark Productions'ın üstlendiği projede Duffer Kardeşler'e Eric Robles, Upside Down Pictures adına Hilary Leavitt ve 21 Laps adına Shawn Levy eşlik ediyor.

