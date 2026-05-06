Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezon izleyiciden tam puan alan ‘Sekizinci Aile’ dizisine başarılı ve güzel oyuncu Şükran Ovalı katıldı. Disney Plus dijital platformunun büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen projesi Sekizinci Aile için ikinci sezon müjdesi verilmişti. Yeni maceralarla izleyici karşısına çıkacak olan Sekizinci Aile’nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Çok yakında sete çıkması planlanan dizinin ikinci sezonuna Şükran Ovalı’nın dahil olduğu öğrenildi. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil eden Sekizinci Aile projesinin ikinci sezonu merak edildi. İşte Sekizinci Aile dizisinin ikinci sezonuna dair merak edilenler…

HABERİN ÖZETİ Şükran Ovalı Sekizinci Aile dizisine dahil oldu! Komedi projesinin ikinci sezonu için geri sayım başladı Başarılı oyuncu Şükran Ovalı, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonu izleyiciden tam puan alan Disney Plus dizisi 'Sekizinci Aile'nin ikinci sezonuna dahil oldu. Şükran Ovalı, 'Sekizinci Aile' dizisinin ikinci sezonunda rakip ailenin kızı 'Ceylan' karakterini canlandıracak. 'Sekizinci Aile' dizisinin ikinci sezon çekimleri 1 Haziran'da başlayacak. İkinci sezonda Ercan Kesal'ın yer almayacağı ve Müfit Kayacan'a teklif götürüldüğü öğrenildi. Dizinin ikinci sezonu, dünyanın en zengin 8. ailesi Basmacıgil'in yeni maceralarını konu alacak.

ŞÜKRAN OVALI SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Şükran Ovalı, Disney Plus’ın fenomen projelerinden Sekizinci Aile dizisine dahil oldu. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı projede boy gösteren Ovalı’nın dijital platform dizisiyle ekranlara geleceği öğrenildi. Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisinde ‘Özlem’ karakteriyle ekranlarda yerini alan Ovalı, İnci Taneleri dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Televizyon projelerinin yanı sıra dijital platform ve internet dizileriyle de adını sık sık duyuran Şükran Ovalı, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezon izleyiciden tam puan alan ‘Sekizinci Aile’ dizisine katıldı. Son zamanların en çok ilgi gören fenomen internet dizileri arasında yer alan Sekizinci Aile dizisi oyuncu kadrosunda büyümeye gitti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Şükran Ovalı merakla beklenen dizinin yeni yıldızı oldu. Ovalı’nın fenomen projede rakip ailenin kızı ‘Ceylan’ olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil eden Sekizinci Aile projesinin ikinci sezonu merak edildi. Yeni sezonda Sekizinci Aile dizisinde Ercan Kesal’ın yer almayacağı, aynı zamanda Müfit Kayacan’a teklif götürüldüğü öğrenildi.

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Disney Plus dijital platformunun büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Sekizinci Aile’nin ikinci sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonuyla seyirciden tam puan alan komedi dizisinin ikinci sezon müjdesi verilmişti. Sekizinci Aile dizisinin ikinci sezonu dünyanın en zengin 8. ailesi Basmacıgil'in yeni maceraları seyirciyle buluşturacak.

Mütevazı bir başlangıçtan dünyanın en güçlü ailesi olmaya uzanan Basmacıgiller’in hikayesine odaklanan Sekizinci Aile dizisinin ikinci sezon çekimleri 1 Haziran’da başlıyor. 1 Haziran’da sete çıkması planlanan fenomen dizinin ikinci sezonu izleyici tarafından merakla araştırılıyor.

İlk sezonu büyük ilgi gören Disney Plus‘ın komedi dizisi dünyanın en zengin sekizinci ailesi Basmacıgil’in yeni maceraları seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ali Atay’ın aynı zamanda yapım ortağı olduğu 25 Film ve Normal Film imzalı dizinin ikinci sezonuna sürpriz isimler de dahil oluyor.