Taşacak Bu Deniz 21. Bölümde Eleni ve Oruç aşkı! Adil Eyüphan’ı köyden kovacak!

Taşacak Bu Deniz 21. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizi 21. bölümde Gezep’in Eleni hakkında öğrendiği gerçek herkesi şaşkına çevirirken, Esme ile yaşadığı sert yüzleşme hikâyenin seyrini değiştirecek. İki köy arasında büyüyen gerilim ve kan hakkı meselesi ise ortalığı karıştırıyor. Oruç’un liderliği zor bir sınavdan geçerken, Eleni ile Oruç arasındaki bağ daha da güçleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 21. Bölüm nereden izlenir? Taşacak Bu Deniz 21. Bölümde neler olacak?

GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 20:24
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 20:29

atmosferi ve güçlü hikâyesiyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz 21. bölümde tansiyonu iyice yükseltiyor. Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşasa da, bu sırrın uzun süredir kendisinden saklandığını fark edince Esme ile sert bir yüzleşme yaşar. Öte yandan Adil’in Eyüphan’ı köyden kovması ve ceza hakkını İso’ya vermesi iki düşman köyde yeni bir krizi tetikler. Şerif’in kışkırtmalarıyla büyüyen kaos, Oruç’un liderliğini zor bir sınavla karşı karşıya bırakır. Peki, Taşacak Bu Deniz 21. Bölüm nereden izlenir? Taşacak Bu Deniz 21. Bölümde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşar, Karadeniz’e sığamaz. Ama Esme ve İlve’nin bu sırrı uzun zamandır sakladıklarını anladığında deliye döner. Esme ile Gezep büyük bir yüzleşme yaşarlar. Esme’nin ondan istediği görevi öğrendiğinde ise şok olur.

Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve ceza kesme hakkını İso’ya vermesi iki düşman köyde büyük huzursuzluğa yol açar. Şerif’in kışkırttığı büyük kaosta, Oruç’un reisliği sınanır. Şimdi kan hakkı Furtunalılarındır ve Oruç düşmanlığı harlamayacak bir çözüm bulmak zorundadır. Bu süreçte, Eleni ile Oruç’un bağı daha da güçlenir.

İso ile Fadime ise Eyüphan olayının çıkarttığı kriz yüzünden ilk defa ne kadar derin bir düşmanlığın çocukları olduklarıyla yüzleşirler. Bu yüzleşme ikisini de derinden sarsar. Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır ve ağılları boşaltılır. Ama Şerif’ten korumak istediği Esme’yi yanından hiç ayırmaz. Ancak Esme, Adil’e olan kırgınlığını aşamaz. Hicran’ın Eleni’yi Esme’den çalmak istemesi, Esme’yi sonuçları herkesi sarsacak bir krizin eşiğine getirir.

TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

kanalında Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü Cuma günü ekranlara geliyor. Dizinin yayınlanan bölümlerini TRT 1’in resmi sitesi üzerinden izleyebilirsiniz. Taşacak Bu Deniz resmi kanalı olan YouTube medyasından da bölümlerine dair her şeyi bulabilir, story videolarına ve diziden kısa görüntülere ulaşabilirsiniz. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümüne dair detayları ise ınstagram, X platformu, YouTube ve TRT 1 kanalından anında görebilirsiniz.

TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

21. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünde Eleni’nin ve Esme’nin sırrını Gebze’de öğreniyor. Oruç ve Eleni birbirlerine daha da yakınlaşmaya başlıyor, Oruç’un annesi gelini olarak almak için çalışmalara başladı.

Taşacak Bu Deniz son bölümünü yayınlandıktan sonra dizinin gelecek hafta bölümü hakkında bilgi verilecek. Şeker bayramına denk geleceğinden Taşacak Bu Deniz 22. Bölüm ramazan bayramında yayınlanacak mı? merak ediliyor. Yapım ekibinden konuya dair herhangi bir bilgi henüz verilmedi.

