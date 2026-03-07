Ekranların yoğun ilgi ile izlenen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle adeta ekranlara damga vurdu. Geçtiğimiz hafta cuma günü ekranlara gelmeyen 20. bölümüyle bu hafta yayınlanan Taşacak Bu Deniz, heyecanlı sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekti. Özellikle de Eleni ve Fadime’nin kaza yapmasıyla beraber gelişen olaylar, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Taşacak Bu Deniz 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz 20. bölüm neler oldu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1ekranlarında damga vuran Taşacak Bu Deniz, yayınlanan son bölümüyle adeta dikkatleri üzerine çekti. Eleni ve Fadime’nin araba kazası yapmasının ardından gelişen olaylar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Son sahne de Esme’nin Şerif’e yaptığı oyun da dikkat çekerek izleyici şoka soktu.

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanan maç nedeniyle yayınlamayan 20. bölüm dün akşam ekranlara damga vurdu. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz’in 21. bölüm fragmanı ise merak edildi. Arama motorlarında 21. bölüm hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Taşacak Bu Deniz, 21. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ya da Taşacak Bu Deniz dizisinin Youtube kanalından da fragman izlenebilir. Ayrıca dizinin sosyal medya hesaplarından da 21. bölüm fragmanı bulunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ 20. BÖLÜM NELER OLDU?

TRT 1 ekranlarında yoğun ilgi ile izlenen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, 20. bölümüyle adeta ekranlara damga vurdu. Eleni ve Fadime’nin araba kazası yapması herkesi oldukça derin etkiledi. Eleni ve Fadime, karların içinde donmak üzereyken bulunurlar ve kendileri için büyük bir yaşam mücadelesi başlar.

Kızlar için yaşam mücadelesi sürerken Oruç ve İso’nun da Adil’le ilişkilerinin derinleşmesine yol açar. Esme ve Adil’de bu süreçte birbirleriyle anlaşmazlıklarını bir kenara koyarlar. Eleni ve Fadime’yi kurtarmaya çalışırlar. Eleni’nin ölümle burun buruna gelmesi, Oruç’a onsuz ne kadar yalnız hissettiğini fark ettirir.

Diğer bir yandan İso ve Fadime birbirlerine değer verdiklerinin farkına varırlar. Fadime’nin yapacağı itiraflar karşında deliye dönen İso, pikabın freninin kimin kesebileceğini söylemesiyle daha da sinirlenir.

Şerif, Fadime’yi konağa getirirse Esme’nin de geleceğini düşünerek İso ve Fadime’yi Furtuna Konağı’na alır. Ancak Esme’nin yapacağı plandan herkes habersizdir. Esme, her şeyi Gezep’e anlatarak sırrın yavaş yavaş ortaya çıkmasına yardımcı olur.