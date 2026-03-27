Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam var mı? Taşacak Bu Deniz 22. bölüm saat kaçta?

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz, ekranlarda fırtınalar koparmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz izleyicisi, bu akşam için arama motorlarına adeta akın etti. 'Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' soruları çok fazla araştırılıyor. Peki Taşacak Bu Deniz 22. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz'e dair merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz Cuma Ramazan Bayramı nedeniyle, TRT 1 ekranlarında olmamıştı.
27 Mart 2026 Cuma günü ekranlara gelmesi beklenen dizi hakkında kafa karışıklığı devam ediyor. TRT 1 yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisi bu akşam hikayesine kaldığı yerden devam edecek.
Taşacak Bu Deniz bu akşam TRT 1 ekranlarında her zamanki saatinde 20:00'de başlayacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman sosyal medyada anında viral olurken, Adil ve Esme arasında yaşanan yüzleşme, izleyiciyi derinden sarsacak. Aynı zamanda Oruç ve Eleni arasında bulunan sırlar da gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor.
Trabzon'un müthiş doğasında çekilen Taşacak Bu Deniz yayına girdiği günden bu yana hem dikkat çeken hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor. Taşacak Bu Deniz 27 Mart Cuma akşamı saat 20:00'de yayınlayacağı 22. bölümle, milyonları yine ekran başına kitleyecek gibi görünüyor.
Ulaş Tuna Astepe - Adil Koçari
Deniz Baysal - Esme Furtuna
Burak Yörük - Oruç Furtuna
Ava Yaman - Eleni Miryano
Yeşim Ceren Bozoğlu - Zarife
Onur Dilber - Gezep
Aytek Şayan - Şerif Furtuna
Erdem Şanlı - İso
Zeynep Atılgan - Fadime Koçari
Gamze Süner Atay - Şirin Furtuna
Hakan Salınmış - Amirum Dayı
Burcu Cavrar - Hicran