TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz, ekranlarda fırtınalar koparmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz izleyicisi, bu akşam için arama motorlarına adeta akın etti. 'Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' soruları çok fazla araştırılıyor. Peki Taşacak Bu Deniz 22. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz'e dair merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu akşam var mı? Taşacak Bu Deniz 22. bölüm saat kaçta? TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in 22. bölümünün yayınlanıp yayınlanmadığı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyordu. Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanmamıştı. Dizi, 27 Mart 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak. 22. bölümde Adil ve Esme arasındaki yüzleşme ile Oruç ve Eleni arasındaki sırlar açığa çıkacak. Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Adil Koçari) ve Deniz Baysal (Esme Furtuna) yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Ekranların sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz Cuma Ramazan Bayramı nedeniyle, TRT 1 ekranlarında olmamıştı.

27 Mart 2026 Cuma günü ekranlara gelmesi beklenen dizi hakkında kafa karışıklığı devam ediyor. TRT 1 yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisi bu akşam hikayesine kaldığı yerden devam edecek.

TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz bu akşam TRT 1 ekranlarında her zamanki saatinde 20:00'de başlayacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman sosyal medyada anında viral olurken, Adil ve Esme arasında yaşanan yüzleşme, izleyiciyi derinden sarsacak. Aynı zamanda Oruç ve Eleni arasında bulunan sırlar da gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor.

Trabzon'un müthiş doğasında çekilen Taşacak Bu Deniz yayına girdiği günden bu yana hem dikkat çeken hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor. Taşacak Bu Deniz 27 Mart Cuma akşamı saat 20:00'de yayınlayacağı 22. bölümle, milyonları yine ekran başına kitleyecek gibi görünüyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe - Adil Koçari

Deniz Baysal - Esme Furtuna

Burak Yörük - Oruç Furtuna

Ava Yaman - Eleni Miryano

Yeşim Ceren Bozoğlu - Zarife

Onur Dilber - Gezep

Aytek Şayan - Şerif Furtuna

Erdem Şanlı - İso

Zeynep Atılgan - Fadime Koçari

Gamze Süner Atay - Şirin Furtuna

Hakan Salınmış - Amirum Dayı

Burcu Cavrar - Hicran