İlk Üç Netleşti, Rekabet Sıkı

Araştırma sonuçları, ilk üç dizinin diğer yapımlardan belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koyuyor. Zirvede yer alan Taşacak Bu Deniz, ikinci sıradaki yapımla arasında yaklaşık 4 puanlık fark oluşturarak dikkat çekiyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye’nin En Sevdiği Dizi Açıklandı! Zirvede “Taşacak Bu Deniz” Var Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre, izleyicilerin bağ kurduğu diziler arasında Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti ve Gönül Dağı öne çıkarken, Taşacak Bu Deniz reytinglerde belirgin bir liderlik gösteriyor. Taşacak Bu Deniz zirvede yer alırken, ikinci sıradaki yapımla arasında yaklaşık 4 puanlık fark bulunuyor. Eşref Rüya %8,8, Kızılcık Şerbeti %7,2, Gönül Dağı %6,4 ve Sevdiğim Sensin %5,3 reyting ile üst sıralarda yer aldı. Teşkilat %5,0 ve Mehmed: Fetihler Sultanı %4,8 reyting ile listenin devamında yer aldı. Araştırma, Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla 23–26 Mart 2026 tarihleri arasında CAWI tekniği ile Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli kullanılarak gerçekleştirildi.

İzleyicinin Bağ Kurduğu Diziler Listede

Eşref Rüya yüzde 8,8, Kızılcık Şerbeti yüzde 7,2, Gönül Dağı yüzde 6,4 ve Sevdiğim Sensin yüzde 5,3 ile üst sıralarda yer alarak izleyicilerin bağ kurduğu yapımlar arasında öne çıktı. Teşkilat yüzde 5,0 ve Mehmed: Fetihler Sultanı yüzde 4,8 ile listenin devamında yer aldı.

Dizi Adı Reyting Eşref Rüya 8,8 Kızılcık Şerbeti 7,2 Gönül Dağı 6,4 Sevdiğim Sensin 5,3 Teşkilat 5,0 Mehmed: Fetihler Sultanı 4,8

Araştırmanın Metodoloji

Bu araştırma, Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla 23–26 Mart 2026 tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.