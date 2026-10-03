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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:39

Taşacak Bu Deniz’de herkes aynı ismi aradı! Gezep sürprizi mi geliyor?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin 33. bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte fragmanda yer alan gelişmeler kadar, görünmeyen bir karakter de gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Onur Dilber’in canlandırdığı Gezep karakterinin tanıtımda bulunmaması, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Taşacak Bu Deniz’de herkes aynı ismi aradı! Gezep sürprizi mi geliyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:39

, , ve Ava Yaman’ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisinde yeni sezon heyecanı yaşanırken, Gezep karakterinin akıbeti yeniden merak edilmeye başlandı. Fragmanı izleyen seyirciler, karakterin geri dönüp dönmeyeceği konusunda sosyal medyada yorumlarını paylaşmaya başladı.

FRAGMANDA GEZEP DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönen , 33. bölüm tanıtımıyla da izleyicide merak uyandırdı. Fragmanda hikâyenin yeni bölümüne ilişkin çeşitli ipuçları yer alırken, Gezep karakterinin hiç görünmemesi özellikle dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz’de herkes aynı ismi aradı! Gezep sürprizi mi geliyor?

Geçtiğimiz sezon Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, dizinin hikâyesinden ayrılmıştı. Karakterin vedası, dizinin takipçileri tarafından yakından takip edilirken yeni sezonun başlamasıyla birlikte Gezep konusu yeniden gündeme geldi.

Fragmanda karaktere dair herhangi bir görüntünün bulunmaması, bazı izleyicilerin “Gezep geri dönecek mi?” sorusunu sormasına neden oldu.

Taşacak Bu Deniz’de herkes aynı ismi aradı! Gezep sürprizi mi geliyor?

SEYİRCİ GEZEP’İ YENİDEN GÖRMEK İSTİYOR

Dizinin yeni sezon bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada Gezep karakteri hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı izleyiciler karakterin eksikliğini dile getirirken, bazıları da Gezep’in yeniden hikâyeye dahil edilmesini istedi.

Taşacak Bu Deniz’de herkes aynı ismi aradı! Gezep sürprizi mi geliyor?

Seyircilerin sosyal medyadaki yorumlarında 'Gözüm hep Gezep'i aradı', 'Gezep yok dizide sanki eski tadı kalmamış', 'Sanki eksik ya dizi böyle beklentimi karşılamıyor', 'Eyüphan bile var ama Gezep yok', 'Gezep geri gelsin' ifadeleri öne çıktı.

Bu yorumlarla birlikte Gezep karakterinin dizide bıraktığı etkinin yeni sezonun başlamasıyla yeniden gündeme geldiği görüldü.

Taşacak Bu Deniz’de herkes aynı ismi aradı! Gezep sürprizi mi geliyor?

33. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

32.    bölümün ardından paylaşılan 33. bölüm tanıtımı, dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmelere dair çeşitli ipuçları sundu. Hikâyedeki gerilimin devam edeceği görülürken, fragmanda Gezep’in yer almaması seyircinin dikkatini çeken ayrıntılardan biri oldu.

Taşacak Bu Deniz’de herkes aynı ismi aradı! Gezep sürprizi mi geliyor?

Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz kadrosuna yeniden katılıp katılmayacağı konusunda ise şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Gezep karakterinin hikâyeye dönüp dönmeyeceği, ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak gelişmelerle netlik kazanacak.

Şimdilik dizinin takipçileri, bir yandan yeni bölümde yaşanacak olayları merak ederken diğer yandan Gezep karakterinin yeniden ekrana gelip gelmeyeceğini bekliyor.

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#taşacak bu deniz
#Gezep
#Medya
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