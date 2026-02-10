Taşacak Bu Deniz'de Zarife rolü ilk başta Yeşim Ceren Bozoğlu'na teklif edilmemiş

Cuma günleri yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Dizi her hafta reyting rekorları kırarken, diziyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Diziye katılması için fanlarından yorum yağdığını belirten Öykü Gürman, Zarfie rolünün ilk başta kendisine teklif edildiğini belirtti.

TAŞACAK BU DENİZ'DEKİ ZARİFE ROLÜ BAKIN İLK BAŞTA KİME TEKLİF EDİLMİŞ

Sen Anlat Karadeniz'deki yenge karakteriyle çok sevilen Öykü Gürman'a Taşacak Bu Deniz kadrosuna dahil olması için seyirciler düzenli olarak yorum geliyor. Daha önce oynadığı Karadenizli kadın rolüyle beğeni toplayan Öykü Gürman'dan gelen itiraf sevenlerini bir hayli şaşırttı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU'DAN ÖNCE TEKLİF ÖYKÜ GÜRMAN'A GİTMİŞ

Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'in cast çalışmaları yapılırken Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı Zarife rolü için teklif aldığını fakat konser takviminin yoğunluğu ve Gönül Dağı dizisinde yer aldığı için bu teklifi reddettiğini açıkladı. Öykü Gürman'ın kabul etmemesinin ardından Zarife rolü Yeşim Ceren Bozoğlu'na gitmiş oldu.

ÖYKÜ GÜRMAN KAÇ YAŞINDA?

4 Ağustos 1982 doğumlu Öykü Gürman, 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile birlikte Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir. Öykü Gürman oyunculuk kariyerinde ise Sen Anlat Karadeniz ile de popüler oldu.