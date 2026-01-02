Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Cuma günleri yayınlanan ve başrolünde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde yeni bir aşk iddiası ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz'in İso'su ile Sevcan'ı tatilde görüntülendi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEKİ AŞK ORTAYA ÇIKTI

29 yaşındaki Erdem Şanlı gönlünü rol arkadaşı Hande Nur Tekin'e kaptırdı. İkilinin Tiflis'e gittiği hayranlarının kamerasından ortaya çıktı.

Yılbaşı için Tiflis'e giden çift kısa bir tatilin ardından Trabzon'da gerçekleşen çekimlere katıldı. İki oyuncu da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmazken, hayranları yorum yağmuruna tuttu.