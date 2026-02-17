Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir?

Tehran dizisinin senaristi Dana Eden’ın ölümü üzerine projeye ait detaylarda yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 09:18

Orta Doğu’da geçen yüksek tempolu bir casusluk gerilimi olarak adından söz ettiren Tehran dizisi büyük bir merakla araştırılıyor. 16 Şubat’ta Tehran dizisinin senaristi Dana Eden’ın ölü bulunması üzerine, projeye dair detaylar yeniden araştırılmaya başlandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ve nereden izlenebileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir? Tehran dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Tehran dizisine dair bilinmeyenler…

TEHRAN DİZİ KONUSU NEDİR?

İsrail yapımı casus ve gerilim filmi olarak dikkat çeken Tehran dizisi, ’da gizli bir görev için bulunan genç bir Mossad ajanının yaşadıklarını konu alıyor. İsrail ve İran arasındaki güncel vekalet savaşında geçen bir İsrail casus gerilim dizisi olarak ön plana çıkan Tehran, çok sayıda şiddet sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir?

Orta Doğu’da geçen yüksek tempolu bir casusluk gerilimi olarak izleyici karşısına çıkan Tehran dizisinde kimliğini gizleyerek Tahran’a sızan ajan, İran’ın nükleer altyapısını hedef alan kritik bir operasyonu yürütmeye çalışırken hem istihbarat savaşlarının hem de psikolojik baskının ortasında kalıyor.

Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir?

Dizinin baş karakterinde İran’da doğmuş fakat İsrail’de büyümüş olan bir ajan bulunuyor. Görevlerin git gide ilerlemesiyle birlikte ajan kendi geçmişiyle ve duygusal bağlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Klasik ajan dizisinden çok daha farklı bir boyutta ele alınan Tehran dizisi, kimlik, aidiyet ve vicdan çatışmalarına da odaklanıyor.

Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir?

TEHRAN DİZİ NEREDEN İZLENİR?

Etkileyici konusuyla adından söz ettiren Tehran dizisinin nereden izleneceğine dair detaylarda hızla araştırılmaya başlandı. İran-İsrail hattındaki gerçek istihbarat gerilimlerinden esinlenerek hayata geçirilen Tehran dizisi, şu ana kadar 2 sezon şeklinde yayınlandı. 8 bölümlük sezonlardan oluşan dizinin her bölümü yaklaşık 1 saat kadar sürüyor.

Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir?

İran’ın nükleer programı, siber saldırılar ve Orta Doğu’daki gölge savaşları gibi konuları ön planda tutan Tehran dizisi, + dijital platformundan izlenebiliyor. Türkiye ve dünya genelinde Apple TV+ platformunda yayınlanan Tehran dizisinin Prime Video’da yayınlandığı söylense de platformda diziye dair herhangi bir detay bulunmuyor.

Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir?

Aksiyon, dram ve politik gerilim türlerinde yayınlanan Tehran dizisinin yayın haklarının Apple TV+ bulunduğu biliniyor. Senaristliğini Dana Eden’ın üstlendiği Tehran dizisini izlemek isteyenler Apple TV+ platformu üzerinden bölümlere ulaşabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'daki İsrail ajanını anlatan Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden ölü bulundu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jasmine dizisi ne zaman kaldırılıyor? Jasmine dizisi 2. sezon var mı?
ETİKETLER
#iran
#apple tv
#Tehran Dizisi
#Casusluk Gerilimi
#Mossad Ajanı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.