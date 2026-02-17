Orta Doğu’da geçen yüksek tempolu bir casusluk gerilimi olarak adından söz ettiren Tehran dizisi büyük bir merakla araştırılıyor. 16 Şubat’ta Tehran dizisinin senaristi Dana Eden’ın ölü bulunması üzerine, projeye dair detaylar yeniden araştırılmaya başlandı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ve nereden izlenebileceği araştırılmaya başlandı. Peki, Tehran dizi konusu nedir? Tehran dizi nereden izlenir? Tehran dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Tehran dizisine dair bilinmeyenler…

TEHRAN DİZİ KONUSU NEDİR?

İsrail yapımı casus ve gerilim filmi olarak dikkat çeken Tehran dizisi, İran’da gizli bir görev için bulunan genç bir Mossad ajanının yaşadıklarını konu alıyor. İsrail ve İran arasındaki güncel vekalet savaşında geçen bir İsrail casus gerilim dizisi olarak ön plana çıkan Tehran, çok sayıda şiddet sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Orta Doğu’da geçen yüksek tempolu bir casusluk gerilimi olarak izleyici karşısına çıkan Tehran dizisinde kimliğini gizleyerek Tahran’a sızan ajan, İran’ın nükleer altyapısını hedef alan kritik bir operasyonu yürütmeye çalışırken hem istihbarat savaşlarının hem de psikolojik baskının ortasında kalıyor.

Dizinin baş karakterinde İran’da doğmuş fakat İsrail’de büyümüş olan bir ajan bulunuyor. Görevlerin git gide ilerlemesiyle birlikte ajan kendi geçmişiyle ve duygusal bağlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Klasik ajan dizisinden çok daha farklı bir boyutta ele alınan Tehran dizisi, kimlik, aidiyet ve vicdan çatışmalarına da odaklanıyor.

TEHRAN DİZİ NEREDEN İZLENİR?

Etkileyici konusuyla adından söz ettiren Tehran dizisinin nereden izleneceğine dair detaylarda hızla araştırılmaya başlandı. İran-İsrail hattındaki gerçek istihbarat gerilimlerinden esinlenerek hayata geçirilen Tehran dizisi, şu ana kadar 2 sezon şeklinde yayınlandı. 8 bölümlük sezonlardan oluşan dizinin her bölümü yaklaşık 1 saat kadar sürüyor.

İran’ın nükleer programı, siber saldırılar ve Orta Doğu’daki gölge savaşları gibi konuları ön planda tutan Tehran dizisi, Apple TV+ dijital platformundan izlenebiliyor. Türkiye ve dünya genelinde Apple TV+ platformunda yayınlanan Tehran dizisinin Prime Video’da yayınlandığı söylense de platformda diziye dair herhangi bir detay bulunmuyor.

Aksiyon, dram ve politik gerilim türlerinde yayınlanan Tehran dizisinin yayın haklarının Apple TV+ bulunduğu biliniyor. Senaristliğini Dana Eden’ın üstlendiği Tehran dizisini izlemek isteyenler Apple TV+ platformu üzerinden bölümlere ulaşabiliyor.