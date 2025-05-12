Teşkilat dizisine Lukas geliyor! heyecanlı sezon finali geliyor

Sezon finali öncesi senaryosunda heyecanlı değişiklikler olacak Teşkilat dizisine Lukas karakteri geliyor. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı dizinin sezon finali de şimdiden merak konusu oldu.

Başrolünde Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi önümüzdeki sezonda da seyircisinin karşısına çıkacak. Sezon finaliyle çok konuşulacak diziye Lukas karakteri geliyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNE LUKAS GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezonda da ekranda olacak Teşkilat dizisine yeni oyuncu katılıyor. Burak Arlıer’in yönettiği Teşkilat dizisine Dinç Daymen dahil oldu. Genç yıldız güçlü kadrosu ve bol aksiyonlu hikâyesiyle 5 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan fenomen dizide “Lukas” karakteriyle ve hacker olarak seyirci karşısına çıkacak.

DİNÇ DAYMEN KİMDİR?

23 Mayıs 1997 doğumlu Dinç Daymen, editepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Dinç Daymen, 2021 yılından itibaren Baş Belası, Özel Ders, Maviye Sürgün, Kendi Düşen Ağlamaz gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Dinç Daymen son olarak ise Teşkilat dizisiyle anlaşma sağladı.