Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat kadrosunu iddialı oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Her hafta izleyicisini ekrana kilitleyen Teşkilat dizisine Yıldıray Şahinler katıldı.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE HEYECAN GİDEREK ARTIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat dizisi pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizide heyecanın dozu her hafta daha da artıyor. Burak Arlıel’in yönettiği Tolga Sarıtaş ile Rabia Soytürk’ü buluşturan diziye çok iddialı bir oyuncu katılıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNE YENİ BİR OYUNCU

Etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Yıldıray Şahinler, “Teşkilat”a sürpriz bir karakterle dahil oldu. Rolün gizemli karakterlerden “Davut” olup olmadığı da merak konusu oldu.

YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

7 Şubat 1968 doğumlu Yıldıray Şahinler, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar ve yönetmendir. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu ve İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro topluluğunun kurucularındandır. Pek çok tiyatro ödülüne layık görülen Şahiner, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu yapar.