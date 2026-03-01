Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Teşkilat dizisine Yıldıray Şahinler katıldı

Başrolünde Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Teşkilat dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Pazar günü yayınlanan Teşkilat dizisine İçerde, Dehşet Bey ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde rol alan Yıldıray Şahinler katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teşkilat dizisine Yıldıray Şahinler katıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 15:35

Pazar akşamlarına damga vuran dizisi kadrosunu iddialı oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Her hafta izleyicisini ekrana kilitleyen Teşkilat dizisine Yıldıray Şahinler katıldı.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE HEYECAN GİDEREK ARTIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat dizisi pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Dizide heyecanın dozu her hafta daha da artıyor. Burak Arlıel’in yönettiği Tolga Sarıtaş ile Rabia Soytürk’ü buluşturan diziye çok iddialı bir oyuncu katılıyor.

Teşkilat dizisine Yıldıray Şahinler katıldı

TEŞKİLAT DİZİSİNE YENİ BİR OYUNCU

Etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Yıldıray Şahinler, “Teşkilat”a sürpriz bir karakterle dahil oldu. Rolün gizemli karakterlerden “Davut” olup olmadığı da merak konusu oldu.

Teşkilat dizisine Yıldıray Şahinler katıldı

YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

7 Şubat 1968 doğumlu Yıldıray Şahinler, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yazar ve yönetmendir. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu ve İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro topluluğunun kurucularındandır. Pek çok tiyatro ödülüne layık görülen Şahiner, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu yapar.

Teşkilat dizisine Yıldıray Şahinler katıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burçin Terzioğlu yapılan araştırmayı paylaştı: Tek kişi çıkmışım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
The Godfather ve Apocalypse Now’la hafızalara kazınmıştı! Usta oyuncu Robert Duvall hayatını kaybetti
ETİKETLER
#teşkilat
#Türk Dizileri
#Dizi Oyuncuları
#Yıldıray Şahinler
#Teşkilat Yeni Oyuncu
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.