Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk “O Ses Türkiye Yılbaşı”nda

Teşkilat dizisine Hilal karakteriyle dahil olan Rabia Soytürk, O Ses Türkiye Yılbaşı'nda sahne alacak. Rabia Soytürk'ün hayranları haberle beraber, şarkı atmaya başladı.

Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk “O Ses Türkiye Yılbaşı”nda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
15:44

Her yıl yılbaşı gecesi yayınlanan Yılbaşı programının bu yılki konukları merakla bekleniyor. Jüri üyelerinin dahi kimin olacağı açıklanmazken ilk yarışmacı ise dizisinde rol alan oldu.

RABİA SOYTÜRK O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat dizisindeki oyunculuk performansıyla dikkat çeken Rabia Soytürk, her yıl yılbaşı gecesine damga vuran “O Ses Türkiye Yılbaşı” programına katılacak. Soytürk’ün seçeceği şarkı şimdiden merak konusu oldu.

Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk “O Ses Türkiye Yılbaşı”nda

AVA YAMAN İLE BURAK YÖRÜK'E TEKLİF

Burak Yörük ve Ava Yaman teklife henüz bir cevap vermezken, ikilinin yarışmada boy gösterip göstermeyeceği ise dizinin çekim programına bağlı olduğu belirtildi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk “O Ses Türkiye Yılbaşı”nda
Cemal Can Canseven'den Survivor'da oruç itirafı! Acun Ilıcalı'nın dahi haberi yok
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınında kaybettikleri malları ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

Rabia Soytürk kaç yaşında?
26 Ocak 1999 doğumlu Rabia Soytürk, aslen Trabzonludur. Soytürk ilk olarak 2018 yılında Gülperi dizisinde rol aldı.
ETİKETLER
#teşkilat
#rabia soytürk
#O Ses Türkiye
#Yılbaşı Programı
#Ava Yaman
#Burak Yörük
#Medya
