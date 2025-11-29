Teşkilat'ın Hilal'i Rabia Soytürk “O Ses Türkiye Yılbaşı”nda

Her yıl yılbaşı gecesi yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programının bu yılki konukları merakla bekleniyor. Jüri üyelerinin dahi kimin olacağı açıklanmazken ilk yarışmacı ise Teşkilat dizisinde rol alan Rabia Soytürk oldu.

RABİA SOYTÜRK O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat dizisindeki oyunculuk performansıyla dikkat çeken Rabia Soytürk, her yıl yılbaşı gecesine damga vuran “O Ses Türkiye Yılbaşı” programına katılacak. Soytürk’ün seçeceği şarkı şimdiden merak konusu oldu.

AVA YAMAN İLE BURAK YÖRÜK'E TEKLİF

Burak Yörük ve Ava Yaman teklife henüz bir cevap vermezken, ikilinin yarışmada boy gösterip göstermeyeceği ise dizinin çekim programına bağlı olduğu belirtildi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri 18 Aralık'ta gerçekleşecek.