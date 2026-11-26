Yeoh Geena ve Hyun Choong-yeol’un kaleme aldığı, Cho Su-won ve Kim Chang-ju’nun yönettiği The Remarried Empress, dünya genelinde tüm zamanların en çok izlenen dizisi oldu. 3 Kasım 2026’da izleyiciyle buluşan The Remarried Empress, 50’den fazla pazarda en çok izlenen Kore yapımı prömiyer olarak dikkat çekti. Marvel yapımlarını geçen ilk dizi olarak da adını tarihi yazdırdı.

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HABERİN ÖZETİ The Remarried Empress Disney rekorunu kırdı! Marvel yapımlarını geçen ilk dizi oldu Yeoh Geena ve Hyun Choong-yeol tarafından kaleme alınan ve Cho Su-won ile Kim Chang-ju'nun yönettiği The Remarried Empress dizisi, dünya genelinde tüm zamanların en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, 3 Kasım 2026'da izleyiciyle buluştu ve 50'den fazla pazarda en çok izlenen Kore yapımı prömiyer olarak dikkat çekti. The Remarried Empress, Marvel yapımlarını geçen ilk dizi olarak da tarihe geçti. Dizinin başrollerinde Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young gibi isimler yer alıyor. Platformda daha önce yer alan Kore yapımlarının da önüne geçen dizi, ABD, İngiltere, Fransa, Kanada ve Almanya gibi 50'den fazla ülkede en yüksek sıralamaya ulaştı. Dizinin finali 25 Kasım 2026'da yapıldı ve 10 bölümden oluşuyor.

THE REMARRİED EMPRESS DİSNEY REKORUNU KIRDI!

Başrollerinde Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young gibi isimlerin yer aldığı The Remarried Empress, Kasım aylarının başında izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanmadan önceki fragmanları bile sosyal medyada geniş yankı bulurken, yayınlanmasının üzerinden üç günlük bir süre geçince Disney’in küresel ölçekte en çok izlenen dizisi oldu.

Disney+’ın dünya genelinde bugüne kadarki en çok izlenen yerel dizisi prömiyerini de kazanan The Remarried Empress, daha önce platformda yer alan Kore yapımlarının da önüne geçti. The Remarried Empress’in başarısı yalnızca tek bir ülkeyle de kalmadı. ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya gibi 50’den fazla ülke de en yüksek sıralamaya ulaşan Kore yapımı oldu.

Dizinin merkezinde Doğu İmparatorluğu’nun güçlü ve saygın imparatoriçesi Navier yer alırken, eşi Sovieshu’nun başka bir kadına âşık olmasıyla ve boşanmak istemesiyle hayatının tamamen değişmesi ele alınıyor. Kendi geleceğini kontrol etmek için Batı Krallığı’nın veliaht prensi Heinrey ile evlenmek istemesi büyük ilgi görüyor.

The Remarried Empress’ın ana temelinde saray entrikaları ve yeni bir evlilik üzerinden daha büyük bir güç gösterisi ekranlara geliyor. Dizinin başarısı sadece Disney+ izlenmelerine yansımadı. The Remarried Empress, orijinal webtoonuna ilgi dizinin yayınlanmasının ardından ciddi biçimde artış gösterdi.

Resmen 3 günde herkesi ekran başına kilitleyen The Remarried Empress, 2023 yapımı süper kahraman draması olan Moving’i geçerek Disney+’ın Güney Kore’de ve Asya kıtalarında en çok izlenen dizi oldu. 25 Kasım 2026’da final yapan The Remarried Empress, 10 bölümden oluşuyor. İlk çıktığı günden beri yoğun ilgi gören The Remarried Empress, ikinci sezonuyla da oldukça merak konusu oluyor.

MARVEL YAPIMLARINI GEÇEN İLK DİZİ OLDU

Disney+ denilince akıllara genellikle Marvel yapımı içerikler geliyor. Öyle ki birbirinden fantastik, gizemli ve aksiyon dolu bu Marvel yapımlar, küçükten büyüğe sevilerek takip ediliyor. Ancak son zamanlarda Disney+’ın yeni Kore dizisi The Remarried Empress, Marvel yapımlarını adeta solladı.

Yayınlandığı 3 Kasım 2026’dan bu yana adını her an duyduğumuz The Remarried Empress, ilk sezonuyla en çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı. Marvel yapımlarını geçen ilk dizi olarak adını tarihe yazdıran The Remarried Empress, küresel çapta açılış rekorunu kırmayı başardı. İzleyicinin gönlünde taht kuran Kore dizisi gerek konusuyla gerekse de oyuncularının başarısıyla uzun bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor.