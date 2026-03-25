The Traitors Türkiye ne zaman ve saat kaçta başlıyor? 2026 The Traitors Türkiye'nin bomba yarışma kadrosu!

Oyunculuk kariyerinde 'Prens' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Giray Altınok'un sunacağı 'The Traitors Türkiye' için izleyiciler, uzun süredir programın merakla yayınlanacağı günü bekliyordu. Peki The Traitors Türkiye yarışması için yayın detayları belli oldu mu? İşte merakla beklenen The Traitors Türkiye yarışmasının günü ve saati!

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin en iddialı projesi olmaya hazırlanan 'The Traitors Türkiye' yarışması için büyük gün geldi çattı! Birbirinden ünlü yirmi ünlünün yuvarlak masa etrafında toplanıp yarışacağı gizemli yarışma, yarın akşam izleyicisiyle buluşuacak.

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği yarışma, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Strateji, güven ve ihanet temaları üzerine kurulu formatıyla öne çıkan yapım, ‘İçlerinden bazıları göründükleri kadar masum değil’ sözünün yer aldığı tanıtımıyla izleyicilerde merak uyandırdı. Gizem, aksiyon ve rekabet unsurlarını bir araya getiren program, yarışmacılar arasındaki çekişmeyi ekranlara taşıyacak. Peki, The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? İşte The Traitors Türkiye yarışmacıları