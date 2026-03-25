The Traitors Türkiye ne zaman ve saat kaçta başlıyor? 2026 The Traitors Türkiye'nin bomba yarışma kadrosu!

Mart 25, 2026 20:40
The Traitors Türkiye ne zaman başlıyor

Dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu The Traitors Türkiye yarışması için geri sayım başladı! Yakın zamanda ilk tanıtım fragmanı Belçika Başkonsolosluğu’nda yapılan dünyaca ünlü yarışma yarın akşam Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor!

The traitors türkiye

Oyunculuk kariyerinde 'Prens' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Giray Altınok'un sunacağı 'The Traitors Türkiye' için izleyiciler, uzun süredir programın merakla yayınlanacağı günü bekliyordu. Peki The Traitors Türkiye yarışması için yayın detayları belli oldu mu? İşte merakla beklenen The Traitors Türkiye yarışmasının günü ve saati!

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D'nin en iddialı projesi olmaya hazırlanan 'The Traitors Türkiye' yarışması için büyük gün geldi çattı! Birbirinden ünlü yirmi ünlünün yuvarlak masa etrafında toplanıp yarışacağı gizemli yarışma, yarın akşam izleyicisiyle buluşuacak. 

 

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği yarışma, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Strateji, güven ve ihanet temaları üzerine kurulu formatıyla öne çıkan yapım, ‘İçlerinden bazıları göründükleri kadar masum değil’ sözünün yer aldığı tanıtımıyla izleyicilerde merak uyandırdı. Gizem, aksiyon ve rekabet unsurlarını bir araya getiren program, yarışmacılar arasındaki çekişmeyi ekranlara taşıyacak. Peki, The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? İşte The Traitors Türkiye yarışmacıları

The Traitors Türkiye saat kaçta

Aksiyon, şüphe, gizem, akıl, strateji, aksiyon ve rekabetin dolu dolu işleneceği The Traitors Türkiye 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'da ekranda oynayacak.

 

The Traitors Türkiye yarışmacı kadrosu

Ünlüler camiasında oyuncusundan fenomenine, modacısından şarkıcısına kadar çeşitli dallarda ismini geniş bir kitleye duyurmuş kişilerin yarışacağı adrenalin dolu yarışmanın oyuncu kadrosu tamamlandı! Peki The Traitors Türkiye'de kimler kimler yarışacak?

İŞTE 2026 THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACI KADROSU!

Büyük ödüle ulaşabilmek için verilen görevleri yerine getirme konusunda yoğun bir çaba sergileyecek olan 20 ünlü, alacakları stratejik kararlarla kendi çizgilerini kendileri belirleyecek.

 

The Traitors Türkiye yarışmacıları

Güven, ihanet, gizem, heyecan ve stratejiyi akıl oyunlarıyla beraber tek bir çatı altında toplayan The Traitors Türkiye yarışmacıları, yayınlanan tanıtım fragmanıyla birlikte netlik kazanmıştı.

The Traitors Türkiye yarışma kadrosu

Heyecan dolu yarışmanın kadrosunda; Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

The Traitors Türkiye şatosu

THE TRAİTORS TÜRKİYE ŞATOSU NEREDE, PROGRAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

26 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında verilecek olan 'The Traitors Türkiye'nin gizemli atmosferine eşlik eden yerin
Brüksel’e ortalama bir saat mesafesindeki Chateau Jemeppe olduğu öğrenildi.

The Traitors Türkiye nerede çekildi

Programda yarışacak olan 20 ünlü, İstanbul’dan Belçika’ya bireysel uçuşlarla getirildi.

The Traitors Türkiye çekim yeri

Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan, Özgür Balakar, Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk ve Yusuf Güney tüm süreç boyunca Belçikada'ki o şatoda konakladı.

