TRT Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu ile yollarını ayırmıştı! Bakın iki ismin yerine kimler geldi

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da Pusat'a destek vermişti. TRT Tabii'de yayınlanan Muhabir dizisinin kadrosunda yer alan Furkan Andıç ile Başak Gümülcinelioğlu ile yollar ayrıldı ve yerine yeni isimlerle anlaşma sağlandı.

Daha önce Furkan Andıç'ın yer aldığı Muhabir dizisi, oyuncuyla yollarını ayırmış ve çekilen 2 günlük sahneler de silinmişti. Muhabir dizisinde Uğur rolü için Mekin Sezer ile anlşama sağlandı. Aynı şekilde Başak Gümülcinelioğlu'nun oynadığı rolle ilgili yeni oyuncuyla anlaşma sağlandı.

MUHABİR DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Furkan Andıç’ın oynadığı ve çekilen 2 günlük sahneleri silinen muhabir Uğur rolü için Mekin Sezer ile anlaşma sağlandı.

“Muhabir” dizisi geçen hafta sete çıkmış ancak boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat’a destek veren başrol oyuncuları Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu’yla yollar ayrılmıştı.

Muhabir dizisinde editör Duygu Bilgin’i için de Ilgaz Kaya’yla el sıkışıldı. “Muhabir” dizisinin geçen hafta ara verilen çekimlerine salı günü yeniden başlandı.