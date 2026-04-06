Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Survivor 2026'ya yeni rakip : Delikanlı! Televizyonda bu akşam büyük yarış

Ekranların reytingleri sallayan dizilerinin aynı günde buluştuğu Pazartesi günü, iddialı bir yapım daha bu reyting yarışına dahil oluyor. Show TV ekranlarının OGM Pictures imzalı yeni dizisi Delikanlı, yayın hayatının ilk gününde Cennetin Çocukları, Uzak Şehir ve Survivor 2026'ya güçlü bir rakip olarak izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Sabırsızlıkla beklenen Delikanlı dizisine dair merak edilen tüm detaylar...

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 18:05

Bu akşam ekranların nabzı hiç olmadığı kadar hızlı atacak. Bu gece reyting savaşında tam 4 yapım birden kıyasıya mücadele edecek. Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, TRT 1 ekranlarının dikkat çeken dizisi Cennetin Çocukları ve TV8'in her sezon izlenme rekorları kıran dev yapımı Survivor 2026, bu zamana kadar ekranlarda kıyasıya reyting yarışı bu akşam reytingleri zorlayacak bir dizi daha bu yarışa dahil oluyor. Delikanlı dizisi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle günler öncesinden sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. İşte detaylar...

Show TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı', bu akşam ekranlarda yayınlanacak ve 'Uzak Şehir', 'Cennetin Çocukları' ve 'Survivor 2026' gibi yapımlarla reyting mücadelesine girecek.
'Delikanlı' dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sosyal medyada gündem olmuş durumda.
Dizinin yapımcılığını Onur Güventam üstleniyor.
Başrollerde Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp) ve Mina Demirtaş (Dila) yer alıyor.
'Delikanlı' dizisinin konusu, ailesini korumaya çalışan Yusuf'un dürüstlüğünü ve çocukluk aşkı Hazan'la kurmak istediği yuvayı anlatıyor, ancak kaderin oyunları onu hayatta kalma mücadelesine itiyor.
UZAK ŞEHİR, CENNETİN ÇOCUKLARI VE SURVİVOR 2026'YA YENİ RAKİP: DELİKANLI!

Show TV ekranlarının yeni dizisi Delikanlı, bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Bununla beraber 2 sezondur Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Uzak Şehir dizisine ve TRT 1 in geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Cennetin Çocukları dizisine de rakip olacak.

TV8'in yıllardır vazgeçilmeyen ve zorlu parkurlarıyla adından söz ettiren Survivor 2026, da bundan böyle her Pazartesi Delikanlı dizisiyle reyting tablosunda yarışacak.

OGM Pictures imzası taşıyan Delikanlı dizisinin yapımcılığını Onur Güventam üstlenirken, hikayenin başrollerinde oldukça güçlü isimler bulunuyor. ve Melis Sezen'e, Mina Demirtaş ve Salih Bademci'de eşlik edecek.

TELEVİZYONDA BU AKŞAM BÜYÜK YARIŞ

Yapımcılığını Onur Güventam'ın üstlendiği Delikanlı dizisi, reytingleri zorlayacak bir dizi olarak bu akşam ekranlarda yer alacak. Delikanlı, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla, Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Survivor 2026'ya meydan okumaya hazırlanıyor.

Mert Ramazan Demir, Yusuf ve Melis Sezen, Hazan rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Salih Bademci Sarp rolünde ve Mina Demirtaş'ta Dila rolüyle izleyici karşısında olacak. Pazartesi akşamlarına damga vurması beklenen Delikanlı dizisinin reytinglerde kaçıncı sırada olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Show TV'nin yeni bombası , bu akşam ekranlarda olacak. Yayınlanacak ilk bölümüyle ekran başındakileri koltuklara çivileyeceği düşünülen dizinin kadrosu ise resmen bir yıldızlar geçidi gibi. İşte Delikanlı oyuncu kadrosu...

OyuncuKarakter
Mert Ramazan DemirYusuf
Melis SezenHazan
Salih BademciSarp
Mina DemirtaşDila
Zehra BartoElmas
Ergun KuyucuHüsnü
Velatnu AydınMurat
Devrim YakutZühre
Kerimcan KamalTahsin
Zamire Zeynep ÖzdemirNazan
Mine TeberMeryem
Elçin AtamgüçMakbule
Fırat AltunmeşeSaffet
Tuana Naz TiryakiElif
Onur ÜnsalKamer

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Merakla beklenen Delikanlı dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in Yusuf rolünü üstlendiği hikayede, Yusuf dürüstlüğü ve boyun bükmeyen karakteriyle ailesini korumaya çalışan ve onlara yardımcı olmaya çalışan bir kişidir. En büyük isteği ise çocukluk aşkı olan Hazan'la bir yuva kurmaktı.

Ancak kaderin sert oyunları, Yusuf'u hayatın içinde bambaşka bir karaktere çevirir. Artık Yusuf'un amacı sadece hayatta kalmak değildir. Delikanlı dizisinde geçmişte tüm saklı kalmış sırlar ve büyük hesaplaşmalar, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

