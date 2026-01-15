Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Alya'sı Sİnem Ünsal'dan Ozan Akbaba'ya teşekkür!

Uzak şehir dizisinde rol alan Sinem Ünsal dün gerçekleşen ödül töreninde şıklığı ile göz kamaştırdı. Ödül konuşmasında dizideki partneri Ozan Akbaba'ya da teşekkür eden Sinem Ünsal'a alkış yağdı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sİnem Ünsal'dan Ozan Akbaba'ya teşekkür!
Çekimleri Mardin'de gerçekleşen dizisinde Alya karakteriyle yer alan , katıldığı ödül törenindeki kıyafetiyle sevenlerinden tam not aldı. Sade elbisesi ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Sinem Ünsal ödül konuşmasında da 'ya teşekkür etti.

SİNEM ÜNSAL ÖDÜL GECESİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

Kahve tonlarında giydiği elbisesi, deri eldivenleri ve nostaljik şapkasıyla beğeni toplayan Sinem Ünsal gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sİnem Ünsal'dan Ozan Akbaba'ya teşekkür!

SİNEM ÜNSAL'DAN UZAK ŞEHİR OYUNCULARINA TEŞEKKÜR

Sinem Ünsal ödül konuşmasında Ozan Akbaba'ya da teşekkür ederek "Bir buçuk sezondur sahnede özgürce dans edişlerime eşlik eden partnerime ve oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sİnem Ünsal'dan Ozan Akbaba'ya teşekkür!
