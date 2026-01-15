Uzak Şehir'in Alya'sı Sİnem Ünsal'dan Ozan Akbaba'ya teşekkür!

Çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle yer alan Sinem Ünsal, katıldığı ödül törenindeki kıyafetiyle sevenlerinden tam not aldı. Sade elbisesi ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Sinem Ünsal ödül konuşmasında da Ozan Akbaba'ya teşekkür etti.

SİNEM ÜNSAL ÖDÜL GECESİNİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ OLDU

Kahve tonlarında giydiği elbisesi, deri eldivenleri ve nostaljik şapkasıyla beğeni toplayan Sinem Ünsal gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

SİNEM ÜNSAL'DAN UZAK ŞEHİR OYUNCULARINA TEŞEKKÜR

Sinem Ünsal ödül konuşmasında Ozan Akbaba'ya da teşekkür ederek "Bir buçuk sezondur sahnede özgürce dans edişlerime eşlik eden partnerime ve oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.