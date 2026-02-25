Vefa Sultan 2. sezon çekimleri nerede yapılıyor? Vefa Sultan neyi anlatıyor, oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında ilk sezonuyla izleyicide iz bırakan Vefa Sultan, şimdi ikinci sezonuyla rotasını da Bursa'dan İstanbul'a çevirdi. Tasavvufu merkezine alan dizi, bu defa Osmanlı'nın kalbinin attığı şehirde yoğun ilgi görmeye devam edecek. İlk sezonda Zeyniyye Dergahı'nda geçen hikayeyi izleyen izleyici, yeni bölümlerde de Muslihuddin Mustafa'nın pir olma yolculuğunu ekranlardan takip edecek. Peki Vefa Sultan 2. sezon hikayesi tam olarak neyi anlatıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusuyla gündemde yer eden Vefa Sultan dizisine dair tüm detaylar...

VEFA SULTAN 2. SEZON ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Vefa Sultan ikinci sezon çekimleri İstanbul Çekmeköy’de bulunan TRT platolarında gerçekleştiriliyor. Büyük bir titizlikle dizinin hikayesinin atmosferi için kurulan bu alanda 15. yüzyıl İstanbul’unu yansıtan sokaklar, dergah avluları ve mahalle yaşamı tasarımlarıyla yeniden inşa edilmiş durumda. Ahşap evlerden taş sokaklara kadar uzanan dekor çalışmaları, dizinin takipçilerini de oldukça heyecanlandırdı.

Yapım ekibi, özellikle İstanbul’un tasavvuf merkezli yapısını görsel olarak aktarabilmek adına, özel mimari düzenlemeler yaptı. Böylece hem dergah sahneleri hem de mahalle yaşamını anlatan bölümler aynı merkezde çekilebilecek.

VEFA SULTAN NEYİ ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’un manevi önderlerinden Muslihuddin Mustafa’nın, yani Vefa Sultan’ın hayatını anlatıyor. İlk sezonda Bursa’daki Zeyniyye Dergahı’nda geçen olgunlaşma süreci merkeze alınmıştı. İkinci sezonda ise hikaye İstanbul’a taşınıyor ve Vefa Sultan’ın pir olma yolculuğu daha bir derinleşiyor.

Yeni bölümlerde özellikle aile bağları, komşuluk ilişkileri ve farklı inançlardan karakterlerin aynı hayatlarda kesişmesi gibi temalar işlenecek.

Vefa Sultan’ın insanlara rehberlik ettiği, onların hayatlarına dokunduğu ve manevi bir denge kurmaya çalıştığı anlar izleyiciye aktarılacak. Senaryosunu Ozan Bodur'un yazdığı Vefa Sultan dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Toklu ve İsmail Kavrakoğlu oturuyor.

VEFA SULTAN OYUNCULARI KİMLER?

Vefa Sultan dizisi hikayesiyle olduğu kadar, oyuncu kadrosuyla da gündemde kalmayı başarıyor. Dizinin başrolünde Muslihuddin Mustafa karakterini İsmail Ege Şaşmaz oynuyor.

Kadrodaki diğer önemli isimler arasında Mustafa Halezeroğlu Derviş Ali rolüyle yer alırken, Merve Pekar Akay, Sofia rolünde olacak. Merve Nur Bengi ise Zehra Hatun, Dursun Ali Erzincanlı, Molla Gürani rolüyle dizinin kadrosunda bulunuyor. Ayrıca Erkan Meriç, Deliormanlı rolünü üstlenirken, Suat Sungur da Zinnur Efendi rolüyle Vefa Sultan ekibinde bulunuyor.

Vefa Sultan 2. sezon kadrosunun yan rollerinde ise Mahkum Andreas’tan Rum Hekim Leon’a kadar dikkat çeken isimler bulunuyor.