Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor

Kıskanmak dizisi, NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kıskanmak dizisinde izleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizinin oyuncu kadrosunda küçülmeye gidiliyor. Dizide Cemil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cem Uslu, kadrodan ayrılıyor.

KISKANMAK DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK!

KISKANMAK DİZİSİNİN CEMİL’İ CEM USLU KADRODAN AYRILDI!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; salı akşamlarına damga vuran diziler arasında yer alan Kıskanmak’ın Cemil’i Cem Uslu, fenomen projeye veda edecek. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç‘ün oturduğu, Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı dizide Uslu’nun hikâyesi bittiği için kadrodan ayrıldığı öğrenildi.

Senaryo gereği hapse giren Cemil, (Cem Uslu) dizinin son bölümünde Şükran'ın onu aldattığını öğrenmiş ve evden kovmuştu. Halit ise Cemil'le anlaşmış ama Cemil, bu anlaşmanın sonu olacağının farkına varamadı.

Son olarak Kıskanmak dizisinde Cemil karakterini oynayan Cem Uslu, kendisinin yazdığı ve yönettiği tek kişilik oyunu ‘Başka Hayat’ı sahnelemeye devam ediyor.