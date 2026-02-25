Menü Kapat
 Selime Albayrak

Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Kıskanmak’ta izleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Cemil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cem Uslu, kadrodan ayrılıyor. İşte detaylar…

Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor
25.02.2026
25.02.2026
Kıskanmak dizisi, ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kıskanmak dizisinde izleyiciyi şoke eden bir yaşanıyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizinin oyuncu kadrosunda küçülmeye gidiliyor. Dizide Cemil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cem Uslu, kadrodan ayrılıyor.

KISKANMAK DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK!

NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kıskanmak dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam eden fenomen dizide flaş bir gelişme yaşandı. Nahid Sırrı Örik'in Kıskanmak adlı romanından uyarlanarak ekranlara gelen dizide şoke eden bir ayrılığın yaşanacağı öğrenildi.

Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor

Ay Yapım imzalı fenomen dizi Kıskanmak, izleyiciden beğeni topluyor. Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizi, salı akşamlarının sevilen projeleri arasında yer alıyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen dizide flaş bir ayrılık yaşanıyor.

Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor

Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kıskanmak dizisinde yeni bir ayrılık gerçekleşecek. Birbirinden başarılı birçok oyuncuyu bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda küçülmeye gidiliyor. Entrika ve aksiyonun dur durak bilmediği Kıskanmak dizisi geriye kalan oyuncu kadrosuyla reyting mücadelesine devam edecek.

Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor

KISKANMAK DİZİSİNİN CEMİL’İ CEM USLU KADRODAN AYRILDI!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; salı akşamlarına damga vuran diziler arasında yer alan Kıskanmak’ın Cemil’i Cem Uslu, fenomen projeye veda edecek. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç‘ün oturduğu, Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı dizide Uslu’nun hikâyesi bittiği için kadrodan ayrıldığı öğrenildi.

Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor

Senaryo gereği hapse giren Cemil, (Cem Uslu) dizinin son bölümünde Şükran'ın onu aldattığını öğrenmiş ve evden kovmuştu. Halit ise Cemil'le anlaşmış ama Cemil, bu anlaşmanın sonu olacağının farkına varamadı.

Kıskanmak dizisinde şoke eden ayrılık! Cemil karakterini oynayan Cem Uslu kadrodan ayrılıyor

Son olarak Kıskanmak dizisinde Cemil karakterini oynayan Cem Uslu, kendisinin yazdığı ve yönettiği tek kişilik oyunu ‘Başka Hayat’ı sahnelemeye devam ediyor.

