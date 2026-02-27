Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Veliaht, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Her sahnesiyle adından sıklıkla söz ettiren Veliaht dizisi, son bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü. Peki, Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar…

VELİAHT ZAFER ÖLDÜ MÜ?

Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht, yayınlanan son bölümüyle adeta ekranlara damga vurdu. Bora Akkaş’ın oynadığı Zafer rolünün ölümü ekranlara damga vurdu. Veliaht dizisinin Zafer Karslı’sı öldü.

Yayınlanan son bölümünde Zafer’in sırrının ortaya çıkmasıyla Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar ve Vezir arasında yılların hesabı sorulmaya başlar. Sert bir yüzleşme olarak ekranlara gelen bu olay izleyicinin dikkatini çekse de asıl gündem olan sahne Zafer’in ölümü oldu.

Zülfikar’ın öz oğlu olmadığı gerçi Zahide tarafından öğrenilirken, Gülendam’ın bebeğini korumak için yapmış olduğu hamleler ve daha fazlasına dayanamayan Zafer, karların üzerinde hayatını kaybetti.

BORA AKKAŞ VELİAHT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın oynadığı Zafer rolü dün akşam ekranlara gelen yeni bölümle birlikte diziye veda etti. Bora Akkaş’ın vedası ise sosyal medyada oldukça çok konuşuldu. Ünlü isim ‘Elveda Zafer Karslı’ şeklinde yaptığı paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.

Show TV’nin fenomen dizilerinden biri olan Veliaht, yeni bölümünde yaşanan bu ayrılık izleyicisi tarafından yoğun ilgi ile izlendi. Bora Akkaş’ın oynadığı Zafer Karslı rolünün ayrılışı sosyal medyada da gündem oldu.

Başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın Zafer Karslı’ya yapmış olduğu veda ise dikkat çekti. Bora Akkaş, sosyal medyasından “İyi koştuk ama :) Bu rolü deli gibi istedim. Zafer’i oynamayı Veliaht’ı iliklerime kadar sevdim. Birlikte çalışmayı çok özleyeceğim bütün arkadaşlarımı Kars’ta bıraktım. Bana inanan, dizimizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lo sientooo Zafeer” paylaşımını yaptı.

Şimdilerde Zafer Karslı’nın yerine başka bir oyuncu gelecek mi merak edilirken, yapım ekibinden konu hakkında detaylı bir açıklama gelmedi. Dizinin sevenleri ilerleyen bölümlerde neler olacağını merak ediyor. Veliaht yeni bölümleriyle Perşembe günleri Show TV’de ekranlara geliyor.