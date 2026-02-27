Menü Kapat
TGRT Haber
 Arzu Akçay

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

Show TV'nin popüler dizisi Veliaht izleyicisi tarafından yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Yeni bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Veliaht dizisi, adeta ekranlara damga vurdu. Peki, Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar…

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?
Haber Merkezi
27.02.2026
27.02.2026
Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Veliaht, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara damga vurdu. Her sahnesiyle adından sıklıkla söz ettiren Veliaht dizisi, son bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü. Peki, Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar…

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Veliaht'ın son bölümünde Bora Akkaş'ın canlandırdığı Zafer karakteri öldü ve oyuncu diziye veda etti.
Show TV dizisi Veliaht'ın son bölümünde Zafer karakteri hayatını kaybetti.
Zafer'i canlandıran Bora Akkaş, sosyal medya paylaşımıyla diziye veda ettiğini duyurdu.
Zafer'in ölümü, sırrının ortaya çıkması ve Gülendam'ın bebeğini koruma hamleleri sonrası gerçekleşti.
Bora Akkaş'ın ayrılığı ve Zafer'in ölümü, izleyiciler ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Zafer Karslı'nın yerine yeni bir oyuncunun gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
VELİAHT ZAFER ÖLDÜ MÜ?

’nin sevilen dizisi Veliaht, yayınlanan son bölümüyle adeta ekranlara damga vurdu. Bora Akkaş’ın oynadığı Zafer rolünün ölümü ekranlara damga vurdu. Veliaht dizisinin Zafer Karslı’sı öldü.

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

Yayınlanan son bölümünde Zafer’in sırrının ortaya çıkmasıyla Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar ve Vezir arasında yılların hesabı sorulmaya başlar. Sert bir yüzleşme olarak ekranlara gelen bu olay izleyicinin dikkatini çekse de asıl gündem olan sahne Zafer’in ölümü oldu.

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

Zülfikar’ın öz oğlu olmadığı gerçi Zahide tarafından öğrenilirken, Gülendam’ın bebeğini korumak için yapmış olduğu hamleler ve daha fazlasına dayanamayan Zafer, karların üzerinde hayatını kaybetti.

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

BORA AKKAŞ VELİAHT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın oynadığı Zafer rolü dün akşam ekranlara gelen yeni bölümle birlikte diziye veda etti. Bora Akkaş’ın vedası ise sosyal medyada oldukça çok konuşuldu. Ünlü isim ‘Elveda Zafer Karslı’ şeklinde yaptığı paylaşımla hayranlarını duygulandırdı.

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

Show TV’nin fenomen dizilerinden biri olan Veliaht, yeni bölümünde yaşanan bu ayrılık izleyicisi tarafından yoğun ilgi ile izlendi. Bora Akkaş’ın oynadığı Zafer Karslı rolünün ayrılışı sosyal medyada da gündem oldu.

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

Başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın Zafer Karslı’ya yapmış olduğu veda ise dikkat çekti. Bora Akkaş, sosyal medyasından “İyi koştuk ama :) Bu rolü deli gibi istedim. Zafer’i oynamayı Veliaht’ı iliklerime kadar sevdim. Birlikte çalışmayı çok özleyeceğim bütün arkadaşlarımı Kars’ta bıraktım. Bana inanan, dizimizi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lo sientooo Zafeer” paylaşımını yaptı.

Veliaht Zafer öldü mü? Bora Akkaş Veliaht dizisinden ayrıldı mı?

Şimdilerde Zafer Karslı’nın yerine başka bir oyuncu gelecek mi merak edilirken, yapım ekibinden konu hakkında detaylı bir açıklama gelmedi. Dizinin sevenleri ilerleyen bölümlerde neler olacağını merak ediyor. Veliaht yeni bölümleriyle Perşembe günleri Show TV’de ekranlara geliyor.

