Dünyaca ünlü James Bond serisinin yeni filmi için beklenen açıklama geldi ve Robert Pattinson, Daniel Craig'in ardından 007 karakterini devralacak isim oldu. Denis Villeneuve yönetmenliğinde hazırlanan yeni filmde başrolü üstlenecek olan oyuncunun seçimi, hayranları ikiye böldü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Pattinson'ın karizmasını ve oyunculuk yeteneğini överken bazıları ise James Bond karakteri için doğru tercih olmadığını savundu. Özellikle oyuncunun daha önce Batman karakterine hayat vermesi de tartışmaların odağına yerleşti. Pattinson, 2022 yılında The Batman filminde Bruce Wayne rolüyle izleyici karşısına çıktığında da benzer eleştirilerle gündeme gelmişti. Peki, Robert Pattinson'ın James Bond seçilmesine neden tepki gösterildi ve oyuncu The Batman döneminde hangi eleştirilerle karşılaşmıştı? İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeni James Bond olan Robert Pattinson eleştiri yağmuruna tutuldu! Daha önce de The Batman ile hedef olmuştu Robert Pattinson'ın, Denis Villeneuve yönetmenliğindeki yeni James Bond filminde Daniel Craig'in ardından 007 rolünü devralacağı açıklandı ve bu seçim hayranlar arasında tartışma yarattı. Yeni film Amazon MGM Studios tarafından hazırlanıyor ve serinin 26'ncı filmi olacak, ancak vizyon tarihi ve çekim takvimi henüz açıklanmadı. Bazı hayranlar Pattinson'ın karizmasını, oyunculuk yeteneğini ve 007'ye yeni bir yorum katacağını savunurken, bazıları ise Bond'un klasik, özgüvenli ve çapkın imajına uymadığını belirtiyor. Daha önce 2022 yılındaki 'The Batman' filminde Bruce Wayne rolünü canlandırmış olması, oyuncunun seçimine yönelik eleştirilerin odak noktalarından biri oldu. The Guardian'ın haberine göre, gazeteye gönderilen 700'ü aşkın okuyucu yanıtı seçimin izleyicileri ikiye böldüğünü ortaya koydu. Daniel Craig, 2021 yılında 'No Time To Die' filmiyle 007 karakterine veda etmişti.

ROBERT PATTINSON'IN JAMES BOND SEÇİMİ NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

Robert Pattinson'ın James Bond rolüne seçilmesi, sinema dünyasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı hayranlar oyuncunun gizemli duruşunun ve oyunculuk yeteneğinin 007 karakterine yeni bir yorum katacağını düşünüyor. Ancak seçimi eleştirenler, Pattinson'ın Bond karakterinin alışılmış karizmatik, özgüvenli ve çapkın imajına uymadığını savunuyor.

The Guardian'ın 18 Kasım 2026 tarihli haberinde, okuyucuların oyuncunun seçimine ilişkin yorumları bir araya getirildi. Bazı hayranlar Pattinson'ın karanlık ve gizemli oyunculuk tarzını beğenirken bazıları ise onun Bond için doğru isim olmadığını dile getirdi. Gazeteye gönderilen 700'ü aşkın yanıt, seçimin izleyicileri ikiye böldüğünü ortaya koydu.

HAYRANLARIN BİR KISMI ROBERT PATTINSON'I BOND ROLÜNE YAKIŞTIRAMADI

Pattinson'ın seçimine yönelik eleştirilerin başında oyuncunun James Bond karakteriyle özdeşleşen klasik imajı taşımadığı düşüncesi geliyor. Bazı izleyiciler, Bond'un zarif, çekici ve kendinden emin tavrının Pattinson tarafından yeterince yansıtılamayacağını savunuyor. Bir başka eleştiri ise oyuncunun daha önce Batman gibi ikonik bir karakteri oynamış olması. Hayranlar, aynı oyuncunun iki büyük çizgi roman ve sinema ikonuyla özdeşleşmesinin Bond serisine farklı bir hava katıp katmayacağını tartışıyor.

Öte yandan Pattinson'ı destekleyenler, oyuncunun kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat verdiğine dikkat çekiyor. Özellikle bağımsız yapımlardaki performanslarıyla oyunculuk yelpazesini genişleten Pattinson'ın, James Bond'a alışılmışın dışında bir yorum getirebileceği düşünülüyor.

ROBERT PATTINSON, THE BATMAN FİLMİNDE DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Robert Pattinson, James Bond seçimiyle gündeme gelmeden önce de ikonik bir karakteri üstlendiği için eleştirilerle karşılaşmıştı. Oyuncunun 2022 yılında Matt Reeves imzalı The Batman filminde Bruce Wayne karakterini oynayacağını açıklandığında, özellikle Alacakaranlık serisiyle tanınması nedeniyle bu rol için uygun olup olmadığı tartışılmıştı.

Bazı hayranlar Pattinson'ın Batman karakterinin karanlık ve sert dünyasını yansıtamayacağını düşünürken bazıları da Christian Bale ve Ben Affleck gibi önceki Batman oyuncularıyla karşılaştırmalar yapmıştı. Film vizyona girdikten sonra ise Pattinson'ın performansı olumlu eleştiriler de aldı. Böylece oyuncu, başlangıçta tartışma yaratan rolünde kendi yorumunu ortaya koydu.

YENİ JAMES BOND FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Robert Pattinson'ın James Bond olarak izleyici karşısına çıkacağı yeni filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Amazon MGM Studios tarafından hazırlanan yapım, serinin 26'ncı filmi olacak. Daniel Craig'in 2021 yılında No Time To Die filmiyle 007 karakterine veda etmesinin ardından başlayan yeni dönem, Pattinson'ın seçilmesiyle resmiyet kazandı. Filmin çekim takvimi ve vizyon tarihiyle ilgili ayrıntıların önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.