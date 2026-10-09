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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:39

Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor

Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla birlikte dizilerden final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Büyük emek ve çalışmayla hazırlanan birbirinden başarılı projelerle ilgili gelişmeler de gündemdeki yerini korudu. Yeni sezonda iki diziye birden final kararı verildi. Ekranlarda yaprak dökümünün büyük bir hızla devam ettiği süreçte bakın hangi diziler için sona gelindi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:39

Yeni sezonda birbirinden başarılı birçok proje ekranlardaki yerini almaya devam ederken, final kararları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Büyük emek ve özveriyle hazırlanan yapımlar için ekranlarda yaprak dökümü hızla sürüyor. Oldukça iddialı birçok projenin yer aldığı yeni sezonda dizilerden final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Yeni sezonda iki diziye birden final kararı verildi. Yayın hayatına yeni başlayan dizilerin ekran macerasının sona erecek olması, televizyon dünyasında yeni bir yaprak dökümünü de beraberinde getirdi. Ekranlarda yaprak dökümünün büyük bir hızla devam ettiği süreçte bakın hangi diziler için sona gelindi. İşte yeni sezon final kararı veren bazı diziler...

YENİ SEZONDA EKRANLARDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR!

Yeni yayın döneminin açılmasıyla birlikte diziler arasındaki rekabette kendini gösterdi. Birbirinden başarılı birçok projenin ekranlarda yer aldığı bazı yapımlar için yolun sonu göründü. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan dizilerle ilgili gelişmeler, izleyiciler tarafından merak edildi. Televizyon dünyasında yayın hayatına yeni başlayan projeler için final kararları gelmeye başladı.

Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor

Yeni sezonda diziler arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken, bir yandan yaprak dökümü de yaşanmaya başladı. Birbirinden başarılı birçok yapım arasında reyting yarışı sürerken, bazı diziler için erken final kararı geldi. Düşük reyting oranları ve yüksek maliyetler yeni dizilerin ekran macerasının kısa sürede noktalanmasına neden oldu.

Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor

Televizyon dünyasından peş peşe final haberleri gelmeye devam ederken, yeni sezona oldukça iddialı başlayan yapımlar reyting mücadelesine yenik düşüyor. Sektörde yapımların yayın hayatını sürdürebilmesi için izleyicinin ilgisi, reyting sonuçları, yayın planlaması ve bütçe gibi çeşitli etkenler büyük rol oynuyor. Final kararları da yeni sezonda ekranların gündemini belirleyen en önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor

Her yeni sezonda olduğu gibi oldukça iddialı yapımların reyting savaşı verdiği bu sezonda da yaprak dökümü yaşanıyor. Bazı diziler izleyiciyle buluşurken bazı yapımlar ise yayın hayatını noktalıyor. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri projelerin final yapıp yapmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak ekranlarında izleyici karşısına çıkan '' dizisinin final yapmasının ardından birkaç dizi daha yayın hayatını sonlandırıyor.

Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor

ATV EKRANLARINDA FİNAL KARARLARI PEŞ PEŞE GELDİ!

Yeni sezonda birbirinden başarılı birçok projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ekranlarında final kararları peş peşe geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ve ikinci sezonunda Bergüzar Korel’in kadroya dahil olduğu A.B. İ. dizisi yeni sezonda beklenen ilgiyi göremedi. İlk sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran yapımın 2. sezonu reytinglerde başarısız oldu.

Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor

Aradığı ivmeyi bir türlü yakalayamayan A.B.İ. dizisi, hikaye ve başrol değişikliği de işe yaramayınca çareyi 'erken final' kararı almakta buldu. ATV ekranlarında yayın hayatına geçtiğimiz sezon başlayan A.B.İ. dizisi salı akşamı son kez izleyici karşısına çıkarak final yaptı. ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dönem dizisi reyting savaşına yalnızca 5 bölüm dayanabildi. Son zamanların en kötü reyting rakamlarını alan dizide Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrol oynuyordu.

Yeni sezonda iki diziye birden final kararı! Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor

Güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkan Aşk ve Taht dizisi 7 Ekim 2026 Çarşamba günü son kez ekranlardaki yerini alarak final bölümüyle yayınlandı. A.B.İ. ile Aşk ve Taht dizisinin ardından ATV'de yaprak dökümü yaşanmaya devam etti. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolünü paylaştığı Mercan Köşk dizisi için final kararı alındı. Büyük bir heyecanla başlayan yapımın 7. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. 

 

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#Star TV
#ATV
#abi
#çirkin
#Aşk Ve Taht
#Medya
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