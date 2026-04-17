 | Funda Aydın

Yeraltı 12. bölümde o sahneler kaldırıldı! Fragmanda dikkat çeken değişiklik

Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin gözünden kaçmayan önemli bir detay gündem oldu. Fragmanda yer alan bazı sahnelerin kaldırıldığı fark edilirken, özellikle silahlı sahnelerin çıkarılması dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan değişiklik, Yeraltı dizisinin yeni bölümünde nelerin değiştiğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İşte Yeraltı 12. Bölüm fragmanı(yeni)

17.04.2026
saat ikonu 19:05
17.04.2026
saat ikonu 19:13

Yeraltı’nın 12. bölüm fragmanında yapılan değişiklikler senaristlerin aldığı ilk karara uydu. Yayınlanan ilk tanıtım ile son paylaşılan fragman karşılaştırıldığında, bazı sahnelerin çıkarıldığı dikkat çekti. Özellikle silahlı çatışma anlarının yer aldığı bölümlerin fragmanda bulunmaması, izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu. Now ekranlarında yayınlanacak olan Yeraltı 12. Bölüme dair detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanında şiddet içeren sahnelerin çıkarılması ve dizinin yayın tarihi hakkında bilgiler aktarılıyor.
Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanında daha önce yer alan bazı sahneler, özellikle silahlı çatışma anları çıkarıldı.
Bu değişikliklerin, son dönemde dizilerdeki şiddet unsurlarına yönelik artan hassasiyet ve kamuoyundaki tepkilerle ilişkilendirildiği belirtiliyor.
Yapımcıların, çocukların televizyon içeriklerinden etkilenmesine dair yükselen tepkiler sonrası senaryoda düzenlemeye gittiği ifade ediliyor.
Yeraltı dizisinin 12. bölümü 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı NOW kanalında yayınlanacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

YERALTI 12. BÖLÜMDE DEĞİŞİKLİK

Yeraltı dizisinin 12. bölümünde yapılan değişiklikler izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yayınlanan fragmanda daha önce yer aldığı görülen bazı sahnelerin çıkarıldığı fark edilirken, özellikle silahlı içeriklerin kaldırılması gündeme damga vurdu. Bu gelişme, son dönemde dizilerdeki şiddet unsurlarına yönelik artan hassasiyetle ilişkilendiriliyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve büyük üzüntü oluşturan olayların ardından, dizilerdeki şiddet sahnelerinin etkisi yeniden tartışma konusu olmuştu. Yapımcılar, çocukların televizyon içeriklerinden etkilenmesine dair kamuoyunda yükselen tepkiler sonrası senaryoda düzenlemeye gitme kararı aldı.

Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanında silahlı sahnelerin yer almaması da yapımcıların harekete geçtiğinin göstergesi olarak ifade edildi. İzleyiciler, yapılan bu değişikliklerin dizinin hikâyesine nasıl yansıyacağını ve ilerleyen bölümlerde benzer düzenlemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

YERALTI 12. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeraltı dizisinin merakla beklenen 12. bölümünün yayın tarihi netleşti. İzleyicilerin yakından takip ettiği yapımın yeni bölümü, 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı NOW kanalında ekranlara gelecek. Son günlerde dizinin yeni bölümüne dair ortaya atılan iddialar ve fragmanda yapılan değişiklikler, izleyiciler arasında büyük bir merak oluşturmuştu.

Yayın tarihiyle birlikte bu belirsizlik büyük ölçüde sona ererken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler de şimdiden merak uyandırdı. Özellikle hikâyedeki kritik kırılma noktalarının 12. bölümde daha da belirginleşmesi bekleniyor.

NOW kanalında yayınlanacak olan yeni bölümün, izleyicileri ekran başına kilitlemesi beklenirken, dizinin takipçileri sosyal medyada da geri sayıma başladı. Yeraltı dizisinin yeni bölümü, 22 Nisan akşamı izleyiciyle buluşacak.

