Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Yeraltı’nda şiddet yerine dondurma sahnesi! Sosyal medyada yorum yağdı

Yeraltı dizisinde yer alan dondurma sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde okullarda yaşanan acı olaylar sonrasında mafya dizilerinin gençleri kötü şekilde etkileyip etkilemediği konuşulmuştu. Dizide sert rolleri oynayan karakterlerin dondurma yediği sahneler bir anda viral oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 14:01

Türkiye’de son dönemde art arda yaşanan , televizyon içeriklerine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından özellikle şiddet içeren dizilerin gençler üzerindeki etkisi kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilen mafya temalı yapımlar, “kötü örnek oluyor mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

YERALTI’NDA DONDURMA SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan kötü olaylardan sonra gözler bazı mafya dizilerine çevrilmişti. Durum böyle olunca Yeraltı dizisinde çekilen dondurma sahnesi de geceye damgasını vurdu.

DİZİLER TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Uzmanlar, şiddet içerikli sahnelerin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğine dikkat çekerken, yapımcılar ve sektör temsilcileri ise bu görüşe karşı farklı argümanlar sundu. Kimileri dizilerin yalnızca kurgu olduğunu ve bireysel davranışların doğrudan bu içeriklere bağlanamayacağını savunurken, bazı isimler ise daha hassas bir yayın politikası izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu tartışmalar sürerken, televizyon ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin son bölümü dikkat çekici bir sahneyle gündeme geldi.

ŞİDDET YERİNE DONDURMA SAHNESİ

Dizinin önceki bölümlerinde sıkça yer verilen çatışma ve gerilim sahnelerinin aksine, son bölümde başrol karakterlerin birlikte dondurma yediği bir sahneye yer verilmesi izleyicileri şaşırttı. Sosyal medyada hızla yayılan bu sahne, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Bazı izleyiciler sahneyi “mesaj kaygısı taşıyan bir yumuşama” olarak değerlendirirken, bazıları ise durumu mizahi bir dille ele aldı. Özellikle dizinin sert atmosferine alışkın olan izleyiciler, bu ani ton değişimini “absürt” ve “beklenmedik” olarak yorumladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

“Yeraltı” dizisinde yer alan bu dikkat çekici sahne, tartışmayı sona erdirmekten çok yeni bir boyuta taşımış görünüyor. Önümüzdeki süreçte hem izleyici tepkileri hem de yapımcıların atacağı adımlar, televizyon içeriklerinin yönünü belirlemede kritik rol oynayacak.

Sosyal medyada gelen yorumlar şu şekilde oldu:

“Bunların neresi mafya ya ellerinde dondurma dedikodu yapıyorlar masumca”
“Çok kötü örnek bence bu havada dondurma yemeleri çocuklar hasta olacak…”

“Çok güzel sahneydi ya çok güldüm”
“Mafya diye ortalıkta dolaşan adamlar dondurma yiyorlar”
“Çok iyi bu sahne”
“Kesinlikle çok iyi bir sahne. Ne yani mafyalar dondurma yemesin mi”

