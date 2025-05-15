Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının kamera arkasını Eda Ece paylaştı

Yeni sezonda ekranda olacak Yetenek Sizsiniz yarışmasının çekimleri başladı. Eda Ece, Şevval Sam, Hande Yener ve İlker Ayrık gibi isimlerin yer aldığı yarışmanın kamera arkası görüntülerini ise Eda Ece paylaştı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da başlayan çekimler, Türkiye'nin farklı illerinde de devam edecek. Ön elemeleri geçen yarışmacılar, jürilerinin karşısına çıkmaya hak kazandı. Jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimler yer alırken, kamera arkası görüntüleri ise Eda Ece'den geldi.

ÜNLÜ İSİMLER YETENEK SİZSİNİZ YARIŞMASINDA BULUŞTU

Şevval Sam’ın yanı sıra jüri koltuğunda Eda Ece, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alırken, programın sunuculuğunu Alp Kırşan üstleniyor. Eğlence dünyasının farklı alanlarında deneyimli bu isimler, hem yarışmacılara yol gösterecek hem de ekran başındaki izleyiciye ilham verecek.

Eda Ece çekimleri başlayan Yetenek Sizsiniz yarışmasının kamera arkasını paylaştı. Eda Ece İlker Ayrık'a "İyi ki seni tanımışım" derken, hande Yener'i de öve öve bitiremedi. Eda Ece, Hande Yener hakkında "Şarkılarını ezbere biliyorum, bayılıyorum kendisine" dedi.