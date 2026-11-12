Yörük Kızı çekimleri durduruldu! Yüzde 25 indirim istendi, dizi setlerindeki reklam krizi artıyor

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İstanbul
Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi, yeni dizi projelerini de etkilemeye başladı. Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ı buluşturan Yörük Kızı dizisinde çekim öncesi hazırlıkların durdurulması gündeme geldi. Kanalın reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle projeye ayırdığı bütçeyi azaltmasının ardından ekipten yüzde 25 indirim talep edildiği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından dizinin geleceği merak konusu olurken, son bilgilere göre yapımın yeni bütçeyle yoluna devam etmesi ve çekimlerin haftaya başlaması bekleniyor.
TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda yaşanan bütçe krizi, yapım ekibine yönelik indirim talebiyle yeni bir boyut kazandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın dizi için ayırdığı bütçeyi düşürmesinin ardından ekipten yüzde 25 oranında indirim istendi. Yapımın yeni bütçeyle devam etmesi için yapılan görüşmelerin ardından çekim takviminin yeniden şekillendirilmesi gündeme geldi. Ancak indirim talebinin oyuncu ve teknik ekibin tamamı tarafından kabul edilip edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Bütçe krizi nedeniyle okuma ve kostüm provaları dahil hazırlık çalışmaları geçici olarak durdurulan Yörük Kızı için yeni takvim üzerinde çalışılıyor. Son gelen bilgilere göre, yapımın yeni bütçeyle yoluna devam etmesi ve herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde çekimlere haftaya başlanması planlanıyor. Henüz kesin bir çekim tarihi açıklanmadı.
Bozdağ Film imzası taşıyan Yörük Kızı, genç ve deneyimli oyuncuları aynı projede buluşturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran başrollerde yer alırken Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Ecem Çalhan, Genco Özak ve Eylül Tumbar da rol alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut oturuyor.
Diğer adıyla Güneşli Günler olarak da anılan dizinin hikâyesi, Toros Dağları'nda göçebe bir ailenin kızı olarak büyüyen Güneş'in yaşamına odaklanıyor. Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş, bu başarısının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınıyor. Genç kızın yeni hayatında karşılaşacağı değişimler ve ailesinin bu sürece uyum sağlama çabası, dizinin hikayesinin temelini oluşturuyor.
Yörük Kızı dizisinde yaşanan bütçe krizi, televizyon sektöründeki reklam gelirlerinin yapımlar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Yüzde 25'lik indirim talebinin ardından gözler yapım ekibiyle yürütülen görüşmelere çevrildi.
Çekimlerin haftaya başlaması planlansa da dizinin kesin takvimi henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, Yörük Kızı'nın yayın yolculuğunun nasıl şekilleneceğini de belirleyecek.