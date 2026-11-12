Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi, yeni dizi projelerini de etkilemeye başladı. Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ı buluşturan Yörük Kızı dizisinde çekim öncesi hazırlıkların durdurulması gündeme geldi. Kanalın reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle projeye ayırdığı bütçeyi azaltmasının ardından ekipten yüzde 25 indirim talep edildiği iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından dizinin geleceği merak konusu olurken, son bilgilere göre yapımın yeni bütçeyle yoluna devam etmesi ve çekimlerin haftaya başlaması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Yörük Kızı çekimleri durduruldu! Yüzde 25 indirim istendi, dizi setlerindeki reklam krizi artıyor TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda, kanalın reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle bütçeyi azaltması ve ekipten yüzde 25 indirim talep etmesi üzerine hazırlıklar geçici olarak durduruldu. Bütçe kesintisinin ardından ekipten yüzde 25 indirim istendi ve okuma ile kostüm provaları dahil hazırlıklar geçici olarak durduruldu. Bir aksilik yaşanmaması halinde yapımın yeni bütçeyle yoluna devam etmesi ve çekimlerin haftaya başlaması planlanıyor ancak kesin tarih henüz netleşmedi. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, başrolleri Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Ecem Çalhan, Genco Özak ve Eylül Tumbar da yer alıyor. Diğer adıyla Güneşli Günler olarak anılan dizi, Toros Dağları'nda göçebe bir ailenin kızı olan ve üniversite sınavında Türkiye birincisi seçilerek ailesiyle İstanbul'a taşınan Güneş'in hayatını konu alıyor.

YÖRÜK KIZI EKİBİNDEN YÜZDE 25 İNDİRİM İSTENDİ

TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda yaşanan bütçe krizi, yapım ekibine yönelik indirim talebiyle yeni bir boyut kazandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın dizi için ayırdığı bütçeyi düşürmesinin ardından ekipten yüzde 25 oranında indirim istendi. Yapımın yeni bütçeyle devam etmesi için yapılan görüşmelerin ardından çekim takviminin yeniden şekillendirilmesi gündeme geldi. Ancak indirim talebinin oyuncu ve teknik ekibin tamamı tarafından kabul edilip edilmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bütçe krizi nedeniyle okuma ve kostüm provaları dahil hazırlık çalışmaları geçici olarak durdurulan Yörük Kızı için yeni takvim üzerinde çalışılıyor. Son gelen bilgilere göre, yapımın yeni bütçeyle yoluna devam etmesi ve herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde çekimlere haftaya başlanması planlanıyor. Henüz kesin bir çekim tarihi açıklanmadı.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bozdağ Film imzası taşıyan Yörük Kızı, genç ve deneyimli oyuncuları aynı projede buluşturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran başrollerde yer alırken Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Ecem Çalhan, Genco Özak ve Eylül Tumbar da rol alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut oturuyor.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Diğer adıyla Güneşli Günler olarak da anılan dizinin hikâyesi, Toros Dağları'nda göçebe bir ailenin kızı olarak büyüyen Güneş'in yaşamına odaklanıyor. Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş, bu başarısının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınıyor. Genç kızın yeni hayatında karşılaşacağı değişimler ve ailesinin bu sürece uyum sağlama çabası, dizinin hikayesinin temelini oluşturuyor.

Yörük Kızı dizisinde yaşanan bütçe krizi, televizyon sektöründeki reklam gelirlerinin yapımlar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Yüzde 25'lik indirim talebinin ardından gözler yapım ekibiyle yürütülen görüşmelere çevrildi.

Çekimlerin haftaya başlaması planlansa da dizinin kesin takvimi henüz netleşmedi. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, Yörük Kızı'nın yayın yolculuğunun nasıl şekilleneceğini de belirleyecek.