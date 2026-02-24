Yayınlandığı döneme damga vuran ve Türk televizyon dizi tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alan Akasya Durağı’nın yeniden çekileceği haberinin kesinleşmesi üzerine Zafer Ergin’in dizide yer alıp almayacağı da araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizinin yeniden çekileceği haberleri izleyicileri sevindirirken, Akasya Durağı Yeniden kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı da merak edilenler arasında yer aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ismi geçenlerden biri Arka Sokaklar dizisinin ‘Rıza Babası’ Zafer Ergin oldu. Peki, Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne? Zafer Ergin’in Akasya Durağı dizisinde rol alıp almayacağını sizin için araştırdık. İşte Zafer Ergin’in Akasya Durağı Yeniden dizisindeki rolü…

Türk televizyon tarihinin sevilen komedi dizileri arasında yer alan Akasya Durağı’nın yeni versiyonunda usta oyuncu Zafer Ergin’in konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklandı. Uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide Ergin, konuk oyuncu olarak yer alacak.

Orijinal kemik kadrosunun olabildiğince korunmaya çalışıldığı Akasya Durağı'nın oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ederken dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın, Zafer Ergin’in konuk oyuncu olarak dizide yer alacağını açıkladı. Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürpriz konuk oyuncuyu duyurdu. Aşkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir büyük sürprizi daha sizinle paylaşmak isterim. Üstelik bu habere çok değer verdiğim için profilimde kalmasını istiyorum.Ustamız, duayen sanatçı; kardeş dizimiz #ArkaSokaklar’ın, Türker Bey'in dediği ile Erler Film ofisinin onuru; unutulmaz efsane karakter, yılların eskitemediği “Rıza Baba”… İnşallah her şey yolunda giderse, Akasya Durağı “Yeniden” dizimizin, tıpkı bundan 18 yıl önce 14 Temmuz 2008 günü olduğu gibi 1. bölümüne kendisini konuk misafir oyuncu olarak almayı düşünüyoruz. Zaten senaryoda da bunu kurguladık. Sevgili @kadim_yasar beyefendinin hayat vereceği “Gazi Hasan” karakteri ile yolları kesişecek. Çok güzel olacak. Zafer Ergin Bey’in bize uğur getireceğinden hiç şüphem yok. Allah sizi daha uzun yıllar aramızda görmeyi nasip etsin efsane aktör. Sizi seviyoruz. Bambaşka bir şehir var, bu sefer bu durakta…”

