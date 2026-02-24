Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin'in Akasya Durağı'ndaki rolü ne?

Akasya Durağı dizisinin yeniden çekileceği gündeme bomba gibi oturmuşken, Zafer Ergin’in Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alıp almayacağı merak edildi. Peki, Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne? İşte detaylar…

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 08:25

Yayınlandığı döneme damga vuran ve Türk televizyon dizi tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alan Akasya Durağı’nın yeniden çekileceği haberinin kesinleşmesi üzerine ’in dizide yer alıp almayacağı da araştırılmaya başlandı. Yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizinin yeniden çekileceği haberleri izleyicileri sevindirirken, Akasya Durağı Yeniden kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı da merak edilenler arasında yer aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda ismi geçenlerden biri dizisinin ‘Rıza Babası’ Zafer Ergin oldu. Peki, Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne? Zafer Ergin’in Akasya Durağı dizisinde rol alıp almayacağını sizin için araştırdık. İşte Zafer Ergin’in Akasya Durağı Yeniden dizisindeki rolü…

ZAFER ERGİN AKASYA DURAĞI YENİDEN DİZİSİNDE YER ALACAK MI?

Bir dönemin büyük bir ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alan Akasya Durağı’nın yeniden çekileceği haberleri gündeme bomba gibi oturmuşken, Zafer Ergin’in projeye dahil olup olmayacağı merak edildi. Günümüzde hala yoğun bir ilgiyle izlenmeye devam edilen Akasya Durağı seyircilerini sevindiren haber geldi.

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?

Arka Sokaklar dizisinde unutulmaz karakterlerden ‘Rıza Baba’ rolüyle yıllardır ekranlara gelen Zafer Ergin’in Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alıp almayacağı araştırılmaya başlandı. Geçmişte Erler Film imzasıyla izleyici karşısına çıkan fenomen dizi 2008-2012 yılları arasında ekranlara gelmişti. Şimdilerde yeniden çekileceği ve yayınlanacağı kesinleşen fenomen dizinin oyuncu kadrosu büyük merak uyandırdı.

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?

Türk televizyon tarihinin sevilen komedi dizileri arasında yer alan Akasya Durağı’nın yeni versiyonunda usta oyuncu Zafer Ergin’in konuk oyuncu olarak yer alacağı açıklandı. Uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide Ergin, konuk oyuncu olarak yer alacak.

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?

Orijinal kemik kadrosunun olabildiğince korunmaya çalışıldığı Akasya Durağı'nın oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ederken dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın, Zafer Ergin’in konuk oyuncu olarak dizide yer alacağını açıkladı. Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürpriz konuk oyuncuyu duyurdu. Aşkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?

“Bir büyük sürprizi daha sizinle paylaşmak isterim. Üstelik bu habere çok değer verdiğim için profilimde kalmasını istiyorum.Ustamız, duayen sanatçı; kardeş dizimiz #ArkaSokaklar’ın, Türker Bey'in dediği ile Erler Film ofisinin onuru; unutulmaz efsane karakter, yılların eskitemediği “Rıza Baba”… İnşallah her şey yolunda giderse, Akasya Durağı “Yeniden” dizimizin, tıpkı bundan 18 yıl önce 14 Temmuz 2008 günü olduğu gibi 1. bölümüne kendisini konuk misafir oyuncu olarak almayı düşünüyoruz. Zaten senaryoda da bunu kurguladık. Sevgili @kadim_yasar beyefendinin hayat vereceği “Gazi Hasan” karakteri ile yolları kesişecek. Çok güzel olacak. Zafer Ergin Bey’in bize uğur getireceğinden hiç şüphem yok. Allah sizi daha uzun yıllar aramızda görmeyi nasip etsin efsane aktör. Sizi seviyoruz. Bambaşka bir şehir var, bu sefer bu durakta…”

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?

ZAFER ERGİN’İN AKASYA DURAĞI’NDAKİ ROLÜ NE?

Arka Sokaklar dizisinin ‘Rıza Babası’ usta ve başarılı oyuncu Zafer Ergin, Akasya Durağı Yeniden dizisinde konuk oyuncu olarak rol alacak. Dizinin ilk bölümüne konuk oyuncu olarak katılacağı söylenen Ergin, Kadim Yaşar’ın oynayacağı ‘Gazi Hasan’ karakteri ile yolları kesişecek.

Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?

Geçtiğimiz yıllarda da Akasya Durağı dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren Zafer Ergin’in yeni sezonda fenomen dizide nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Ergin’in, Akasya Durağı Yeniden dizisinin 1. bölümüne konuk oyuncu olarak katılacağı söyleniyor.

