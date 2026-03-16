Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Çocuk yaşta sürün! Kıllanmayı önleyen yağ

Sosyal medya platformlarında son günlerde hızla yayılan bir iddia, ebeveynler ve sağlık çevreleri arasında tartışma başlattı. Bazı paylaşımlarda, belirli bitkisel yağların çocukluk döneminde cilde uygulanmasının ilerleyen yaşlarda kıllanmayı azalttığı öne sürülüyor. “Çocuk yaşta sürün” gibi dikkat çekici ifadelerle paylaşılan içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, uzmanlar bu tür iddiaların bilimsel açıdan yeterince kanıtlanmadığını ve dikkatli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 15:40

Son günlerde sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir iddia, hem ebeveynler hem de sağlık uzmanları arasında tartışma başlattı. Bazı hesaplar, belirli bitkisel yağların çocukluk döneminde cilde uygulanmasının ilerleyen yaşlarda kıllanmayı azaltabileceğini öne sürüyor. “Çocuk yaşta sürün!” gibi dikkat çekici ifadelerle paylaşılan içerikler milyonlarca kişiye ulaşırken, uzmanlar bu tür önerilerin bilimsel dayanağı konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

ÇOCUK YAŞTA SÜRÜN

Kısa video platformları ve bloglarda yayılan içeriklerde, özellikle bebeklik veya erken çocukluk döneminde cilde sürülen bazı doğal yağların tüylerin daha geç çıkmasına veya daha seyrek olmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. Paylaşımlarda genellikle badem yağı, papatya yağı veya farklı bitkisel karışımlar öneriliyor.

Bu içeriklerde bazı kullanıcılar kendi deneyimlerini anlatarak yöntemin işe yaradığını iddia ederken, bazıları ise bunun geleneksel bir bakım yöntemi olduğunu savunuyor. Ancak bu paylaşımlar bilimsel kanıtlarla desteklenmediği için uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

KILLANMAYI ÖNLEYEN YAĞLAR

Kıllanmayı tamamen önleyen veya kalıcı olarak durduran bilimsel olarak kanıtlanmış bir yağ yoktur. Kıllanma; genetik yapı, hormonlar ve yaş gibi faktörlere bağlıdır. Bu nedenle dışarıdan sürülen bir yağın tüy oluşumunu tamamen engellemesi mümkün değildir.

Ancak bazı bitkisel yağların düzenli kullanımda kılların daha ince görünmesine, yumuşamasına veya daha yavaş uzuyormuş gibi görünmesine yardımcı olabileceği iddia edilir. Bu etkiler çoğunlukla cildi nemlendirmesi ve kıl yapısını yumuşatmasından kaynaklanır.
En çok bahsedilen yağlar şunlardır:

1. Karınca Yağı

Halk arasında kıllanmayı azaltmaya yardımcı olduğu en çok söylenen yağlardan biridir. Özellikle ağda veya epilasyon sonrası uygulandığında kıl köklerini zayıflattığı iddia edilir. Ancak bu konuda güçlü bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

2. Badem Yağı

Cildi besleyen ve nemlendiren bir yağdır. Kıllanmayı önlemekten çok cildi yumuşatmaya yardımcı olur.

3. Papatya Yağı

Bazı kişiler tarafından tüyleri inceltmeye yardımcı olduğu söylenir. Daha çok cilt yatıştırıcı etkisiyle bilinir.

4. Zerdeçal Yağı veya Zerdeçal Karışımları

Bazı geleneksel bakım yöntemlerinde tüylerin daha ince çıkmasına yardımcı olduğu iddia edilir.

GELENEKSEL UYGULAMALAR VE MODERN BİLİM

Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde geçmişten gelen bazı bakım gelenekleri bulunuyor. Bebeklere zeytinyağı veya badem yağıyla masaj yapılması gibi uygulamalar bunlardan biri. Bu yöntemler genellikle cildi nemlendirmek veya bebeği rahatlatmak amacıyla yapılıyor.
Ancak uzmanlar, bu uygulamaların kıllanmayı önlediği yönündeki iddiaların çoğu zaman kulaktan kulağa yayılan bilgilerden ibaret olabileceğini söylüyor. Modern dermatoloji ise cilt ve kıl yapısının büyük ölçüde genetik faktörlerle belirlendiğini ortaya koyuyor.

EBEVEYNLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar ebeveynlere özellikle sosyal medyada yayılan sağlık tavsiyeleri konusunda temkinli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Çocukların cildi üzerinde kullanılacak ürünlerin mutlaka dermatolojik olarak güvenli olması ve mümkünse bir sağlık profesyoneline danışılması öneriliyor.
Ayrıca bebek ve çocuk bakımında “doğal” olarak pazarlanan ürünlerin de tamamen risksiz olmayabileceği belirtiliyor. Bitkisel yağlar bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle yeni bir ürün kullanılmadan önce küçük bir bölgede test yapılması tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak, kıllanmayı önlediği iddia edilen yağlar konusunda kesin bir bilimsel uzlaşı bulunmuyor. Uzmanlar, özellikle çocuklarda cilt bakımına yönelik uygulamalarda dikkatli olunması ve sağlık profesyonellerinin önerilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

ETİKETLER
#cilt bakımı
#Çocuk Sağlığı
#Kıllanma
#Bitkisel Yağlar
#Sağlık Tavsiyeleri
#Nasıl Yapılır
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.