Evde canı sıkılan kadınlar yazlık örgüye başladı! 2026 yazına damga vuracak

Yazın sıcaklığında evde geçirilen vakti verimli haline getirmek isteyen hanımlar, örgü hobisine akın etti. Kadınlar artık seri üretim kıyafetler yerine kendi tasarımları olan ve tamamen doğal iplerle hazırlanan örgülere yöneliyor. Rengarenk ipler bu yazın modasına damga vururken, çayını demleyip, dizisi başına geçenlerin elleri de bir yandan boş durmuyor. Plaj elbiselerinden çantalara kadar pek çok örgü, 2026 yazında da en çok tercih edilen parçalar arasında yer alıyor. İşte evde canı sıkılanlar için 2026 yazına damga vuracak örgüler...

EVDE CANI SIKILAN KADINLAR YAZLIK ÖRGÜYE BAŞLADI

Son dönemde evde vakit geçiren kadınların favorisi, file örgü ve ajurlu teknikler oldu. Özellikle delikli yapısıyla terletmeyen ve şık bir görüntü sunan büstiyerler ile plaj elbiseleri şu an herkesin elinde.

Bu örgülerde genellikle yüzde yüz pamuklu cotton ipler veya merserize ipler tercih ediliyor. Pamuklu ipler cildin nefes almasını sağladığı için yaz sıcaklarında büyük konfor sunuyor.

2026 YAZINA DAMGA VURACAK!

Bu sezon hanımların ellerinden düşürmediği, hem yapımı kolay hem de görüntüsü oldukça profesyonel duran model kafesli file örgü tekniğidir.

Özellikle salaş bluzlarda, plaj çantalarında ve dökümlü yeleklerde bu teknik kullanılıyor. İp olarak ise mutlaka ince yapılı, tüylenme yapmayan merserize pamuk ipler veya koton karışımlı ipler tercih edilmeli. Tığ olarak ise ipin kalınlığına göre 2.5 mm veya 3 mm ideal olarak sayılıyor.

KAFESLİ FİLE ÖRGÜ NASIL YAPILIR?

Kafesli file örgüde ilk olarak giyecek kişinin beden ölçüsüne göre zincir çekilerek başlanır. Zincirlerin çok sıkı olmamasına dikkat edilmelidir.

Çekilen zincirin üzerine, aralarda ikişer zincir boşluk bırakarak ikili trabzan yapılır. Yani tığa ip dolanır, yuvaya batılır ve ip iki kerede yukarı çekilir.

Böylece kafesler dediğimiz ilk küçük kutucuklar oluşur. Daha sonra ise her üst sıraya çıkarken 3 veya 4 zincir çekilir ki kenarlar kasmasın. Alt sıradaki her trabzanın tam tepesine yeni bir trabzan yapılır, aralara yine 2 zincir çekilir.

Eğer modelin biraz daha hareketli olmasını isterseniz, bazı kutucukların içini trabzanla doldurup, örgü üzerine geometrik desenler veya çiçek motifleri de işlenebilir.

Son olarak ön ve arka panel bittikten sonra yanlardan ve omuzlardan tığ yardımıyla veya iğneyle birleştirilir. En son yaka ve kol ağızlarına bir sıra sık iğne geçilir.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Yazlık örgü kıyafetler yıkandığı zaman sarkar mı?

Eğer yüzde yüz pamuklu ip ile örülmüşse sarkma da en az seviyede olacaktır. Bununla beraber örgünün mutlaka elde yıkanması ve sererek kurutulması gerekiyor.

Hiç örgü bilmeyen birisi büstriyer örebilir mi?

Sadece düz zincir çekmeyi öğrendiğiniz takdirde çok şık bir büstriyer örmeniz mümkündür.

2026 yazında örgülerde hangi renkler öne çıkıyor?

Doğal ekru ve sütlü kahve tonları dışında elektrik mavisi ve fıstık yeşili gibi canlı renkler oldukça tercih ediliyor.