 Ebrar Oral

Hamur açma derdi olmadan tembel işi en pratik mantı tarifi! Una bulama yöntemiyle herkes kendi mantısını kendi yapacak

Sosyal medyanın viral tariflerinden olan tembel işi yalancı mantı tarifinde ilk defa hamur açmadan, sadece una bulama yöntemiyle yapılan bir mantı karşımıza çıkıyor. Deneyen herkesin çok memnun kaldığı ve öve öve bitiremediği una bulama takniği ile en hızlı ve pratik ev yapımı yalancı mantı tarifi...

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 18:59

Sosyal medyaya girdiğimizde keşfet sayfamızı salmayan ancak, yapan herkesin de neden bunu daha önceden akıllara gelmediğini sorgulatan tembel mantı tarifi; günden güne popülerliğini arttırıyor. Hamur açma derdi olmadan şipşak yapılabilen tembel işi mantının yapılışın gören pek çok kullanıcı, ilk etapta bu tarifi uygulamaya bir türlü cesaret edemese de bir cesaret yapmayı deneyen herkesin de sonuçtan çok memnun kaldığı pratik mantı sosyal medyanın en viral tarifleri arasında ilk sıralarda yerini alıyor. İlk duyulduğunda kulağa garip gelen ancak yapıldığı zaman gerçekten de çok mantıklıymış dedirten hamur açmadan tembel işi mantı ile artık canınız her istediğinde kolaylıkla mantı yapabilirsiniz! Peki hamur açmadan mantı nasıl yapılır? İşte evde hızlı ve pratik yapılabilen çok lezzetli mantı tarifi…

Sosyal medyada popülerleşen, hamur açma derdi olmadan kolayca yapılabilen pratik bir tembel mantı tarifi paylaşılmaktadır.
Tarifin ana malzemeleri yarım kilo kıyma, 1 adet soğan, tuz ve karabiberdir.
Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber harmanlanarak iç harç hazırlanır.
Hazırlanan kıymalı harçtan parçalar alınıp önce suya, sonra una, tekrar una ve tekrar suya olmak üzere 4 kez batırılarak dış kaplaması yapılır.
Kaplaması yapılan parçalar kaynar tuzlu suya atılarak 8-10 dakika haşlanır.
Haşlanan mantılar yoğurt ve üzerine gezdirilen nane-pul biberli sos ile servis edilir.
SAATLERCE HAMUR AÇMA DERDİ YOK! EN KOLAY TEMBEL İŞİ YALANCI MANTI TARİFİ:


Hamur açma zahmetine girmeden ve dışarıdan mantı almaya gerek kalmadan evde çok basit ve pratik bir teknikle hazırlayabileceğiniz bu tembel işi mantı tarifine bayılacaksınız! Evde hem pratik, hem kolay hem de zaman almayan yalancı mantı tarifi:

MALZEMELER:


Yarım kilo kıyma
1 tane soğan
Tuz ve karabiber


YAPILIŞI:


İlk olarak kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice harmanlayarak güzel bir iç harç elde ediyoruz.
Daha sonra dış kaplaması için kaba un, farklı bir kaba da su koyuyoruz. Başta hazırladığımız kıymalı harçtan minik minik parçalar koparıyoruz.

İlk önce suya sonra una, sonra yine una ve tekrar suya sokarak; bu işlemi tam 4 kez uyguluyoruz. Bu teknikten sonra kaynayan suya tuz ekleyip hazırlanan mantıları kaynar suyun içine azar azar atıyoruz.

Ortalama 8-10 dakika haşladıktan sonra servis tabağında üzerine yoğurt ve yağ eritilmiş nane ve pul biber karışımlı sosu üstünde gezdirerek afiyetle yiyoruz.


Afiyet olsun…

