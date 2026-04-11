Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

Geleneksel temizlik yöntemleri günümüzde de sıkça kullanılmaya devam ediyor. Ev hanımlarının ve temizlik tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen karbonat ise halı temizliğinde adeta biçilmiş kaftan. Kimyasal içerikli deterjanları evinde kullanmak istemeyenler, hem ekonomik hem de doğal bir seçenek sunan karbonata yöneliyor. Halıların dokusuna zarar vermeyen karbonatla temizlik nasıl yapılır? Halı temizliğinde karbonat kullanılır mı? İşte temizlikte ilk tüyo...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 13:54

Halı temizliği denildiğinde akla gelen yorucu fırçalama ve yıkama işlemleri oluyor. Evinizdeki en çok kirlenen eşyaların başında gelen halıları, mutfağınızdaki basit bir malzemeyle ilk günkü gibi parlatmak ise düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Peki karbonatla halı temizliği nasıl olur? Karbonat halı temizliğinde kullanılabilir mi? Halı temizliğinde karbonatın etkisi nasıl artırılır? İşte halı temizliğine dair karbonat kullanımına dair dikkat çeken tüyo...

HABERİN ÖZETİ

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Doğal bir temizleyici ve koku giderici olan karbonat, halıların derinlemesine temizlenmesi ve ilk günkü gibi parlaması için pratik bir yöntem sunar.
Karbonat, halıların üzerine bol miktarda dökülerek ve en az 30 dakika bekletilerek kullanılır.
Daha hoş bir koku için karbonata lavanta veya portakal yağı eklenebilir.
Karbonat, halı liflerine sinmiş nemi, kötü kokuları ve mikropları emer.
Karbonatın alkali yapısı, asidik kirleri ve kokuları nötralize eder, koku moleküllerini parçalar.
Kristal yapısı sayesinde tozların gevşemesine yardımcı olarak süpürgenin kirleri daha kolay çekmesini sağlar.
Hassas el dokuması veya ipek halılarda kullanmadan önce küçük bir alanda test edilmesi önerilir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

HALILARA KARBONAT DÖKÜP SÜPÜRÜN! İŞTE TEMİZLİKTE İLK TÜYO

Doğal bir koku giderici ve leke çıkarıcı olan karbonat, en dipteki toz zerrelerine kadar nüfuz ederek süpürgenin gücünü ikiye katlıyor.

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

Halılarınızı derinlemesine temizlemek ve o rahatsız edici ev kokularından kurtulmak için ise yapmanız gereken işlem oldukça basit. İlk adım olarak, halınızın üzerine bol miktarda karbonatı eleyerek dökün. Karbonatın halının her noktasına, özellikle de tüylerin arasına eşit şekilde dağılması gerekiyor.

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

Eğer halınızın güzel kokmasını istiyorsanız, karbonatın içine birkaç damla lavanta veya portakal yağı damlatarak karıştırabilirsiniz.

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

Karbonatı döktükten sonra en az 30 dakika, vaktiniz varsa birkaç saat boyunca halının üzerinde bekletin. Bu bekleme süresi boyunca karbonat, halı liflerine sinmiş olan nemi, kötü kokuları ve gözle görülmeyen mikropları kendine çekecektir.

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

Daha sonra bir elektrikli süpürge ile halınızı iyice süpürün. Süpürme işlemi bittiğinde, halınızın renklerinin canlandığını göreceksiniz. Aynı zamanda üzerindeki o ağır havanın kaybolduğunu fark edeceksiniz. Bu yöntemin, özellikle evcil hayvan besleyenler veya alerjik bünyeye sahip olanlar için haftada bir kez uygulanması öneriliyor.

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

KARBONAT TEMİZLİKTE ETKİSİ NEDİR?

Karbonatın temizlikte bu kadar etkili olmasının sebebi, hafif alkali yapısında gizlidir. Karbonatın pH dengesi sayesinde asidik yapıdaki kirleri ve kokuları yok eder. Diğer temizlik malzemeleri gibi kokuyu başka bir kokuyla bastırmaz ve kokuya neden olan molekülleri parçalar.

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo

Ayrıca, karbonatın kristal yapısı hafif aşındırıcı bir özellik taşımaktadır. Bu durum halı liflerine yapışmış inatçı tozların gevşemesine neden olur ve süpürgenin bu kirleri daha kolay çekmesine yardımcı olur. Kimyasal içermemesi sebebiyle bebekli evlerde ve astım hastalarının bulunduğu ortamlarda karbonat daha çok tercih edilir.

Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo


EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Karbonat her halı tipinde güvenle kullanılabilir mi?

Karbonat, genellikle yün, sentetik ve pamuklu halıların çoğunda güvenle kullanılabilir. Ancak çok hassas el dokuması veya ipek halılarınız varsa, karbonat kullanmadan önce küçük bir alanda test yapmanızda fayda var.

Halıdaki ıslak lekelere karbonat dökülür mü?

Halıya bir şey döküldüğünde hemen üzerine karbonat dökerseniz, karbonat sıvıyı hızla emecektir. Ayrıca lekenin dibe çökmesini de engeller. Kuruduktan sonra süpürmeniz yeterli olacaktır.

Karbonat elektrikli süpürgeye zarar verir mi?

Eğer süpürgenizin filtresi çok hassas veya eskiyse, ince tozlar filtreyi tıkayabilir.

ETİKETLER
#Karbonatla Halı Temizliği
#Halı Temizliği Tüyoları
#Doğal Halı Temizliği
#Karbonatın Temizlik Etkisi
#Halı Koku Giderme
#Nasıl Yapılır
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.