Halı temizliği denildiğinde akla gelen yorucu fırçalama ve yıkama işlemleri oluyor. Evinizdeki en çok kirlenen eşyaların başında gelen halıları, mutfağınızdaki basit bir malzemeyle ilk günkü gibi parlatmak ise düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Peki karbonatla halı temizliği nasıl olur? Karbonat halı temizliğinde kullanılabilir mi? Halı temizliğinde karbonatın etkisi nasıl artırılır? İşte halı temizliğine dair karbonat kullanımına dair dikkat çeken tüyo...

HABERİN ÖZETİ Halılara karbonat döküp süpürün! İşte temizlikteki ilk tüyo Doğal bir temizleyici ve koku giderici olan karbonat, halıların derinlemesine temizlenmesi ve ilk günkü gibi parlaması için pratik bir yöntem sunar. Karbonat, halıların üzerine bol miktarda dökülerek ve en az 30 dakika bekletilerek kullanılır. Daha hoş bir koku için karbonata lavanta veya portakal yağı eklenebilir. Karbonat, halı liflerine sinmiş nemi, kötü kokuları ve mikropları emer. Karbonatın alkali yapısı, asidik kirleri ve kokuları nötralize eder, koku moleküllerini parçalar. Kristal yapısı sayesinde tozların gevşemesine yardımcı olarak süpürgenin kirleri daha kolay çekmesini sağlar. Hassas el dokuması veya ipek halılarda kullanmadan önce küçük bir alanda test edilmesi önerilir.

Doğal bir koku giderici ve leke çıkarıcı olan karbonat, en dipteki toz zerrelerine kadar nüfuz ederek süpürgenin gücünü ikiye katlıyor.

Halılarınızı derinlemesine temizlemek ve o rahatsız edici ev kokularından kurtulmak için ise yapmanız gereken işlem oldukça basit. İlk adım olarak, halınızın üzerine bol miktarda karbonatı eleyerek dökün. Karbonatın halının her noktasına, özellikle de tüylerin arasına eşit şekilde dağılması gerekiyor.

Eğer halınızın güzel kokmasını istiyorsanız, karbonatın içine birkaç damla lavanta veya portakal yağı damlatarak karıştırabilirsiniz.

Karbonatı döktükten sonra en az 30 dakika, vaktiniz varsa birkaç saat boyunca halının üzerinde bekletin. Bu bekleme süresi boyunca karbonat, halı liflerine sinmiş olan nemi, kötü kokuları ve gözle görülmeyen mikropları kendine çekecektir.

Daha sonra bir elektrikli süpürge ile halınızı iyice süpürün. Süpürme işlemi bittiğinde, halınızın renklerinin canlandığını göreceksiniz. Aynı zamanda üzerindeki o ağır havanın kaybolduğunu fark edeceksiniz. Bu yöntemin, özellikle evcil hayvan besleyenler veya alerjik bünyeye sahip olanlar için haftada bir kez uygulanması öneriliyor.

KARBONAT TEMİZLİKTE ETKİSİ NEDİR?

Karbonatın temizlikte bu kadar etkili olmasının sebebi, hafif alkali yapısında gizlidir. Karbonatın pH dengesi sayesinde asidik yapıdaki kirleri ve kokuları yok eder. Diğer temizlik malzemeleri gibi kokuyu başka bir kokuyla bastırmaz ve kokuya neden olan molekülleri parçalar.

Ayrıca, karbonatın kristal yapısı hafif aşındırıcı bir özellik taşımaktadır. Bu durum halı liflerine yapışmış inatçı tozların gevşemesine neden olur ve süpürgenin bu kirleri daha kolay çekmesine yardımcı olur. Kimyasal içermemesi sebebiyle bebekli evlerde ve astım hastalarının bulunduğu ortamlarda karbonat daha çok tercih edilir.



EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Karbonat her halı tipinde güvenle kullanılabilir mi?

Karbonat, genellikle yün, sentetik ve pamuklu halıların çoğunda güvenle kullanılabilir. Ancak çok hassas el dokuması veya ipek halılarınız varsa, karbonat kullanmadan önce küçük bir alanda test yapmanızda fayda var.

Halıdaki ıslak lekelere karbonat dökülür mü?

Halıya bir şey döküldüğünde hemen üzerine karbonat dökerseniz, karbonat sıvıyı hızla emecektir. Ayrıca lekenin dibe çökmesini de engeller. Kuruduktan sonra süpürmeniz yeterli olacaktır.

Karbonat elektrikli süpürgeye zarar verir mi?

Eğer süpürgenizin filtresi çok hassas veya eskiyse, ince tozlar filtreyi tıkayabilir.